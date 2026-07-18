¡Le saca la sopa! Un niño pone en aprietos a Santiago Gimenez sobre lo que le dijo Hincapié en el Mundial 2026

Lamentablemente, la respuesta que dio el delantero mexicano del AC Milan no fue la esperada por el pequeño

Santiago Gimenez mantiene en secreto lo que le dijo Hincapié. | Imago7.

Santiago Gimenez protagonizó uno de los momentos más comentados durante un evento realizado en la Ciudad de México, luego de que un niño le preguntara directamente qué le había dicho Piero Hincapié antes de ser expulsado durante el partido entre México y Ecuador en la Copa del Mundo 2026.

La duda surgió desde el encuentro de dieciseisavos de final, cuando el defensor ecuatoriano y el delantero mexicano sostuvieron un intercambio de palabras dentro del terreno de juego. La escena provocó distintas interpretaciones entre los aficionados, debido a que ninguno de los involucrados había revelado el contenido de la conversación.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas organizada por una marca, un niño llamado Elías tomó el micrófono y aprovechó la presencia del atacante del Milan para intentar resolver la incógnita.

“Hola. Me llamo Elías. ¿Y qué te dijo el jugador de Ecuador?”, preguntó el menor, lo que provocó risas y aplausos entre los asistentes. El propio Gimenez reaccionó con una sonrisa antes de ofrecer su respuesta. El delantero reconoció que la pregunta se ha repetido desde su regreso al país, aunque evitó revelar las palabras del futbolista ecuatoriano por respeto a los códigos que existen entre los jugadores.

“Mucho gusto. La verdad, desde que he estado aquí, caminando en las calles de México, todo el mundo me pregunta lo mismo, pero no sé si tengas edad para saber lo que me dijo. La realidad es que, entre futbolistas, tenemos códigos y lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”, explicó.

Giménez agregó que cualquier revelación podría convertirse rápidamente en contenido viral, pero señaló que hacerlo representaría romper un acuerdo implícito entre compañeros de profesión. “Sé que si les digo aquí se va a volver viral, pero rompería un código, entonces no puedo decirlo. Perdón”, concluyó.

La respuesta mantuvo el misterio alrededor del cruce entre ambos jugadores y generó una nueva reacción entre los aficionados, quienes deberán continuar esperando para conocer qué ocurrió durante aquella acción del encuentro mundialista.

¿Qué lesión tiene Santiago Giménez?

Santiago Gimenez sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho durante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra. La lesión le impidió completar el encuentro y posteriormente fue valorado por el cuerpo médico.

El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente ocho semanas desde el día de la lesión. Durante ese periodo, el delantero deberá seguir un proceso de rehabilitación antes de regresar a los entrenamientos y quedar disponible para competir con el Milan.

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