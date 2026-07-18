Herediano suma otro título y confirma su gran momento en Costa Rica

El único gol del encuentro llegó gracias a un tiro libre ejecutado por Elías Aguilar.

Herediano conquistó su primera Recopa | X: @csherediano1921

Herediano continúa ampliando su palmarés en el fútbol costarricense. El conjunto florense conquistó la Recopa tras vencer 1-0 al Deportivo Saprissa en el estadio José Rafael “Fello” Meza, resultado que le permitió añadir un nuevo trofeo antes del inicio del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por José Giacone mantiene así una racha positiva que comenzó con el cierre de la temporada anterior.

Este nuevo campeonato llega pocas semanas después de los títulos obtenidos en el Clausura 2026 y la Supercopa. Con tres conquistas consecutivas, Herediano afrontará el nuevo semestre con la confianza de un plantel que ha logrado mantener una base sólida y una propuesta de juego que sigue ofreciendo resultados.

⏰ 19’ Golazo de Elías Aguilar de tiro libre para abrir el marcador ante Saprissa. pic.twitter.com/9XaNDY7VRx — FUTV (@FUTVCR) July 18, 2026

Elías Aguilar marcó la diferencia en la Recopa

El único gol del encuentro llegó gracias a Elías Aguilar, quien volvió a ser determinante en un partido por un título. El volante aprovechó una acción preparada para sacar un remate de media distancia que superó al guardameta rival y terminó convirtiéndose en la anotación que definió el compromiso.

A partir de la ventaja, Herediano manejó el desarrollo del partido con orden y redujo los espacios para que Saprissa pudiera generar oportunidades claras. El conjunto rojiamarillo mostró seguridad en defensa y administró el resultado durante el resto del encuentro.

El panorama para Saprissa se complicó antes del descanso con la expulsión de Mariano Torres. La tarjeta roja dejó al equipo tibaseño con diez futbolistas para toda la segunda mitad, situación que dificultó aún más la búsqueda del empate frente a un rival que supo controlar el ritmo del juego.

Además del trofeo, José Giacone volvió a imponerse en un duelo directo frente a Hernán Medford. El entrenador de Herediano continúa sumando resultados importantes en partidos decisivos y consolida un proyecto que ha encontrado regularidad tanto en el campeonato nacional como en las finales.

Herediano levanta el título de la Recopa 2026. 🏆🟡🔴 pic.twitter.com/kdtfp0k4rH — FUTV (@FUTVCR) July 18, 2026

La Recopa también representa un logro histórico para la institución, ya que es la primera vez que Herediano levanta este título desde su creación. El éxito confirma el buen momento deportivo que atraviesa el club y fortalece sus aspiraciones para el resto de la temporada.

Con el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana a punto de comenzar, Herediano buscará extender esta dinámica positiva. Después de encadenar tres títulos consecutivos, el conjunto florense se perfila como uno de los principales protagonistas del semestre y tratará de mantener el nivel que le permitió iniciar la campaña con nuevas celebraciones.

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