Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 20 Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez

La etapa 20 de este sábado 25 de julio será fundamental para que Isaac del Toro se consolide en la tercera posición del Tour de Francia

¿Dónde ver en vivo online la etapa 20 del Tour de Francia 2026? | Claro Sports

La etapa 20 del Tour de Francia 2026, que se disputa este sábado 25 de julio, aparece como la última gran batalla de montaña y la jornada que podría definir de manera definitiva la lucha por la clasificación general. Con un recorrido de 170.9 kilómetros entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, la considerada etapa reina de esta edición pondrá a prueba la resistencia de los favoritos con más de 5 mil 400 metros de desnivel positivo y una sucesión de ascensos que pueden provocar cambios importantes antes de la llegada final a París.

El escenario llega marcado por la exhibición de Tadej Pogačar en la etapa 19, donde el líder de La Grande Boucle volvió a demostrar su superioridad en la montaña. El esloveno conquistó la jornada de 127.9 kilómetros entre Gap y Alpe d’Huez después de neutralizar a una escapada de más de 40 corredores y atacar en el ascenso definitivo para dejar atrás a Lenny Martínez y Richard Carapaz. Pogi cruzó la meta en solitario con un tiempo de 3:17:57, mientras que Remco Evenepoel reforzó su segundo lugar en la general e Isaac del Toro protagonizó una actuación sólida al terminar séptimo y limitar la pérdida de tiempo ante los mejores.

Con ese resultado, Tadej Pogačar llega a la etapa reina con el maillot amarillo prácticamente bajo control al liderar la clasificación general con 67:53:00 y una ventaja de 7:11 sobre Evenepoel. El ciclista mexicano, Isaac del Toro, permanece tercero a 9:42 del líder y afronta el último gran desafío de montaña con el objetivo de defender su lugar en el podio frente a Paul Seixas, cuarto a 10:06. Sin embargo, la dureza del trazado entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez mantiene abierta la posibilidad de una última ofensiva, en una jornada donde cualquier error puede cambiar el destino del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 20 de Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez?

La etapa 20 del Tour de Francia 2026 de este sábado 25 de julio marcará el último gran examen de montaña antes de la llegada a París. El recorrido, de 170,9 kilómetros entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, acumula más de 5 mil 450 metros de desnivel positivo y reúne algunos de los puertos más emblemáticos de los Alpes, en una jornada catalogada como la etapa reina de la competencia debido a sus dificultades y porque suele dictar sentencia en la clasificación general. Los ciclistas afrontarán la ascensión al Col de la Croix de Fer, el Col du Télégraphe y el Col du Galibier, punto más alto de la carrera con 2 mil 642 metros de altitud, antes de superar el Col de Sarenne, una vertiente inédita que conducirá al pelotón hasta Alpe d’Huez.

La dureza del recorrido pondrá a prueba a los favoritos de la clasificación general. La altitud del Galibier reducirá la disponibilidad de oxígeno en el tramo más exigente de la jornada, mientras que el desgaste acumulado tras más de 3 mil kilómetros podría provocar diferencias importantes entre los aspirantes al título. La gestión de los gregarios también será clave en una etapa con cinco puertos encadenados, ya que un líder aislado quedará expuesto a los ataques de sus rivales. Además, los descensos de la Croix de Fer y el Galibier exigirán máxima concentración, sobre todo si la lluvia prevista en la alta montaña complica las condiciones del asfalto.

México y Centroamérica : 03:30 horas

: 03:30 horas Estados Unidos : 05:30 horas ET y 02:30 horas PT

: 05:30 horas ET y 02:30 horas PT Colombia : 04:30 horas

: 04:30 horas Argentina: 06:30 horas

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

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México, Argentina y Centroamérica : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Estados Unidos : Peacock y NBC (sólo algunas etapas).

: Peacock y NBC (sólo algunas etapas). Colombia: Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

La edición 113 del Tour de Francia consta de un recorrido de 3,321 kilómetros dividido en 21 etapas y dos jornadas de descanso a lo largo de las tres semanas de competencia. El trazado combina siete etapas llanas, ideales para los velocistas, cuatro de media montaña y ocho de alta montaña, cinco de ellas con final en ascenso. Entre los principales desafíos destaca el doble paso consecutivo por el legendario Alpe d’Huez, uno de los puertos más emblemáticos y exigentes del ciclismo mundial.

El recorrido también concede un papel importante a las pruebas contra el reloj, con una contrarreloj por equipos como parte del Grand Départ en Barcelona y una contrarreloj individual de 26.1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. La distribución de las etapas pone a prueba todas las especialidades del pelotón, con un equilibrio entre jornadas favorables para los sprinters, exigentes ascensos para los escaladores y desafíos de precisión para los especialistas en la lucha contra el cronómetro.

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