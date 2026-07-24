Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 24 de julio

La etapa de este viernes 24 de julio terminó en el legendario Alpe d’Huez. Estos fueron los resultados del día y las posiciones de las clasificaciones

Tadej Pogacar en el Alpe D’Huez | Anne-Christine POUJOULAT / AFP

El Alpe d’Huez es un templo del ciclismo mundial. La montaña que todos quieren conquistar en el Tour de France y que Tadej Pogacar finalmente tiene en su palmarés al ganar la primera de dos etapas que terminan en este coloso de los Alpes.

La etapa 19 de la edición 2026 del Tour, la segunda de tres etapas de montaña en este cierre de La Grande Boucle, tuvo como protagonista a Richard Carapaz, pero se quedó a 1 km. de concretar la victoria ante uno de los mejores de la historia.

Etapa 19 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Gap – Alpe d’Huez?

Pogacar ganó la etapa 19 con tiempo de 3 horas, 17 minutos y 57 segundos. Subió el Alpe d’Huez en 35:26, un nuevo récord, superando por 1 minuto y 24 segundos la marca histórica que tenía Marco Pantani, con 36:50 en 1995. Carapaz fue tercero, pero solo la jornada histórica del líder le negó la posibilidad de coronar esta mítica montaña.

Isaac del Toro, por su parte, no siguió a su líder de equipo porque su disputa no es por el malliot jaune, sino por terminar en el podio y mantener la camiseta blanca de los jóvenes. Es por eso que se mantuvo cerca del segundo y del cuarto de la general Su principal objetivo era mantener o aumentar la ventaja con Paul Seixas, a quien logró descolgar en los últimos kilómetros. El Top 10 del día lo completa Harold Tejada.

Pos. Ciclista Diferencia 1 Tadej Pogacar 3:17:57 2 Lenny Martínez +0:06 3 Richard Carapaz +0:09 4 Sepp Kuss +1:14 5 Tobias Johannesen +2:07 6 Remco Evenepoel +2:29 7 Isaac del Toro +2:41 8 Mattias Skjelmose +2:45 9 Paul Seixas +2:45 10 Harold Tejada +3:22

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 19

Tadej Pogacar aumentó su ventaja en la clasificación general y, salvo una hecatombe, ganará su quinto Tour. El esloveno tiene más de siete minutos de ventaja. Isaac del Toro perdió tiempo con Remco Evenepoel, el segundo de la general, pero aumentó cuatro segundos su ventaja con Seixas en la lucha por el último lugar del podio.

Juan Ayuso perdió par de lugares y ahora Lenny Martínez, segundo en la etapa 19, es quinto. Richard Carapaz ya es octavo.

Pos. Ciclista Tiempo o diferencia 1 Tadej Pogacar 67:53: 2 Remco Evenepoel +7:11 3 Isaac del Toro +9:42 4 Paul Seixas +10:06 5 Lenny Martínez +13:00 6 Mattias Skjelmose +13:09 7 Juan Ayuso +15:58 8 Richard Carapaz +21:15 9 Tom Pidcock +21:30 10 Jordan Jegat +23:21

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 19?

Con dos malos días de Juan Ayuso, la clasificación para los menores de 25 años es una lucha entre Del Toro y Seixas previo a la etapa 20.

Pos. Ciclista Tiempo o diferencia 1 Isaac del Toro 68:02:42 2 Paul Seixas +0:24 3 Lenny Martínez +3:18 4 Juan Ayuso ++6:16

¿A qué hora inicia la próxima etapa 20 del Tour de Francia 2026?

El último día antes de París es este sábado 25 de julio y tenemos la etapa reina de la edición 2026 del Tour de France. La salida es en Le Bourg d’Oisans y son 170.9 km. de alta montaña, con tres puertos fuera de categoría y dos de primera. Se sube el Col de la Croix de Fer (24 km al 5.2%), el Col du Télégraphe (11.9 km al 7.1%), seguido del ‘techo del Tour, el Col du Galibier (17.7 km al 6.9%) y, como cereza del pastel, se llegará de nueva cuenta a Alpe d’Huez, pero subiendo por el Col de la Sarenne (12.8 km al 7.3%).

La acción inicia a las 11:20 a.m. tiempo de Francia, 03:20 de la CDMX y 04:20 de Bogotá.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

Puedes seguir los mejores momentos de la etapa 20 del Tour de Francia a través de Claro Sports, con un programa especial de los mejores momentos en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, este sábado 25 de julio.

En ClaroSports.com podrás seguir la carrera minuto a minuto por internet, además de seguir la transmisión en vivo en territorio mexicano por ESPN y Disney+, iniciando transmisión a las 07:00 horas. En Colombia, transmiten RCN y Caracol.

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