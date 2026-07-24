Rating Colombia del 23 de julio de 2026, según CNC: los estrenos marcan tendencias claras

Las mediciones de audiencias del jueves arrojaron porcentajes muy similares a los de días anteriores, consolidando posiciones.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Las mediciones de audiencia de la televisión colombiana tuvieron un día con señales importantes para los horarios estelares. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) permitió ver que los recientes estrenos de los canales más vistos ya tienen tendencias bien marcadas. Esta conclusión salta a la vista por la similitud de calificaciones con los días anteriores.

Rating en Colombia del 23 de julio de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 15,12 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,84 % Masterchef Celebrity – RCN | 9,01 % Vecinos – Caracol TV | 8,43 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 7,17 % Noticiero del Senado – Caracol TV | 7,07 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,69 % Noticias Caracol avance – Caracol TV | 6,03 % Espacio político, Partido Alianza Verde – RCN | 5,99 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,61 %

Programación de fútbol para este viernes, 24 de julio de 2026

12:00 p.m. | Benfica vs Os Belenenses | amistoso.

1:00 p.m. | Barcelona vs Esportiu Europa | amistoso.

6:10 p.m. | Llaneros vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay Dimayor.

8:15 p.m. | Deportivo Cali vs Jaguares | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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