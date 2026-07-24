Resultados históricos del 23 de julio de 2026: MiLoto cayó… ¡en tres ciudades diferentes!

Los tres ganadores se ubicaron en Medellín, Barrancabermeja y Villa de Leyva, repartiéndose el acumulado del premio mayor.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

* Con la información de Operador Nacional de Juegos.

Los números 07, 11, 12, 30 y 39 llevaron la suerte a tres ciudades del país y convirtieron a Medellín, Barrancabermeja y Villa de Leyva en protagonistas del más reciente sorteo de MiLoto. Se trata de una premiación histórica, teniendo en cuenta que los ganadores estuvieron distribuidos por diferentes zonas de Colombia en uno de los juegos de azar de mayor popularidad.

En Medellín, el ganador adquirió su tiquete en un punto de venta del aliado comercial Gana, mediante la modalidad automática. En Barrancabermeja, el segundo ganador también dejó la elección de los números al sistema y realizó su compra a través de la plataforma habilitada en el sitio web oficial. El tercer premio llegó a Villa de Leyva, donde el afortunado jugador confió en su propia selección y compró su tiquete bajo la modalidad manual en un punto de venta del aliado comercial JER.

Resultados de Miloto. – @Baloto_Colombia.

Desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023, y hasta el 20 de julio de 2026, MiLoto ha entregado 3.303.893 premios y ha transferido más de $23.000 millones al sistema de salud, recursos que contribuyen al financiamiento de los servicios de salud de los colombianos.

Los nuevos millonarios deberán comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en los reglamentos oficiales. MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com -. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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