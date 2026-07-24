Malacateco vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco Cobán Imperial, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ofrecerá un atractivo duelo entre Malacateco y Cobán Imperial, dos equipos que buscarán comenzar el campeonato con una victoria. El encuentro, programado para este sábado 25 de julio, enfrentará a dos clubes con el objetivo de volver a ser protagonistas y pelear por un lugar en la fase final del certamen.

Malacateco inicia una nueva temporada con la intención de alejarse de la lucha por la permanencia y recuperar el protagonismo en la Liga Nacional. El conjunto dirigido por Carlos Robles sufrió durante buena parte de la campaña pasada, en la que debió pelear por mantener la categoría hasta las últimas jornadas. Ahora buscará regresar a la fase final, algo que consiguió por última vez en el Apertura 2025, cuando alcanzó los cuartos de final y quedó eliminado frente a Aurora tras igualar 2-2 en el marcador global y perder la serie por su peor ubicación en la tabla.

Por su parte, Cobán Imperial afronta el Apertura 2026 con la meta de volver a instalarse entre los principales candidatos al título. El equipo dirigido por Ramiro Cepeda consiguió clasificarse a los playoffs en el Clausura 2026, aunque su participación terminó en los cuartos de final luego de empatar 2-2 en el global frente a Mixco y quedar eliminado por haber finalizado en una posición inferior durante la fase regular. Los Príncipes Azules buscarán mejorar ese rendimiento y acercarse nuevamente al nivel que los llevó a conquistar el Apertura 2022.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Cobán Imperial de la jornada 1 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Cobán Imperial será el sábado 25 de julio a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Cobán Imperial:

16 de abril de 2026 | Malacateco 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de noviembre de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 12 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de mayo de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Malacateco | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

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