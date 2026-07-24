Aurora vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora Guastatoya, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuará este sábado 25 de julio con el enfrentamiento entre Aurora FC y Guastatoya. El encuentro marcará el debut de ambos equipos en el nuevo campeonato, con dos clubes que buscarán dejar atrás un Clausura 2026 irregular y comenzar la temporada sumando tres puntos desde el inicio.

Aurora intentará recuperar el protagonismo que mostró en el Apertura 2025, cuando alcanzó las semifinales después de finalizar cuarto en la fase regular. El equipo dirigido por Saúl Phillip quiere dejar atrás el decepcionante Clausura 2026, torneo en el que terminó en la undécima posición, únicamente por encima de Achuapa. Sin embargo, los militares ya tuvieron actividad oficial en este semestre al disputar la Supercopa de Guatemala, donde alcanzaron la final y estuvieron muy cerca del título antes de caer en la tanda de penales frente a Antigua GFC.

Por su parte, Guastatoya afronta el Apertura 2026 con la intención de vivir un campeonato mucho más tranquilo que el anterior. El conjunto dirigido por Martín García logró reaccionar en la recta final del Clausura 2026, una remontada que comenzó bajo el mando de Pablo Centrone y le permitió asegurar la permanencia en la Liga Nacional, además de clasificarse a los cuartos de final. En esa instancia, los Pecho Amarillo fueron eliminados por Municipal, que se impuso por un marcador global de 3-0, y ahora buscarán comenzar el nuevo torneo con mejores sensaciones.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Guastatoya de la jornada 1 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Guastatoya será el sábado 25 de julio a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cuatro encuentros que disputaron Aurora y Guastatoya:

19 de marzo de 2026 | Aurora 0-1 Gusatatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de enero de 2026 | Guastatoya 2-2 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de septiembre de 2025 | Guastatoya 3-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de julio de 2025 | Aurora 1-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

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