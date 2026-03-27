Municipal vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Municipal Malacateco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y Malacateco se enfrentan en la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en un duelo con realidades muy distintas, pero con puntos igual de importantes en juego. Mientras los rojos buscan consolidarse en zona de clasificación, los toros llegan con la urgencia de sumar para escapar de la parte baja y aliviar su situación en la tabla acumulada.

Municipal suma 22 puntos y se ubica en la quinta posición, producto de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Mario Acevedo tuvo un arranque bastante regular, pero en las últimas jornadas ha perdido consistencia. En su más reciente presentación empató 1-1 como visitante ante Guastatoya y solo ha logrado ganar dos de sus últimos siete partidos. Además, ha tenido que lidiar con varias bajas por convocatorias a la Selección de Guatemala, lo que ha impactado en su rendimiento.

Por su parte, Malacateco acumula 13 unidades y ocupa la última posición del torneo, tras registrar tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. El equipo viene de igualar 1-1 ante Aurora en el debut de Minor Díaz como entrenador, resultado que permitió cortar una racha de cuatro caídas consecutivas. Sin embargo, la necesidad de volver a ganar es urgente, ya que suma nueve partidos sin conocer la victoria, lo que lo tiene comprometido en la tabla acumulada, donde marcha noveno con 44 puntos, apenas por encima de Guastatoya (42), Marquense (41) y Achuapa (40).

¿A qué hora juegan y dónde mirar Municipal vs Malacateco de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Malacateco está programado para el sábado 28 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Malacateco hoy

Municipal no podrá contar con Nicolás Samayoa, expulsado en el duelo ante Guastatoya, ni con Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, José Morales, Rudy Muñoz y José Pinto, convocados a la Selección de Guatemala, mientras que en Malacateco estará la ausencia de Kevin Ramírez, también convocado al seleccionado, para este partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Minor Díaz no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David; Yunior Pérez, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, John Méndez; Yasnier Matos y César Archila. DT: Mario Acevedo.

Malacateco: Miguel Jiménez; Dilan Palencia, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Andru Morales; Andy Soto, José Ochoa, Frank de León, Ángel López; Byron Angulo y Luis Martínez. DT: Minor Díaz.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Malacateco:

6 de febrero de 2026 | Malacateco 1-3 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Municipal 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Malacateco 2-3 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de abril de 2025 | Malacateco 0-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 1 de febrero de 2025 | Municipal 4-2 Malacateco | Torneo Clausura 2025

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