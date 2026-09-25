¡Daniel Felipe Martínez vuelve al festejo! Rompe una sequía de dos años y medio sin ganar

El pedalista del Red Bull – BORA – hansgrohe se impuso en la cuarta etapa de la CRO Race, sacándose una espina importante en su carrera.

Daniel Felipe Martínez | Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Triunfazo para Daniel Felipe Martínez en Croacia. El pedalista colombiano logró alzarse en brazos tras disputar la cuarta etapa de la CRO Race. Sumó 3 horas, 43 minutos y 19 segundos para sobrepasar a Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) y Domen Novak (UAE Team Emirates) después de 160 kilómetros.

La fracción de 160 kilómetros tuvo un puerto de categoría especial en el ecuador del recorrido. Para el descenso, Martínez se hizo fuerte y terminó coronando Rijeka a rueda de sus adversarios en el podio. Gracias a su nueva cosecha, subió a la undécima casilla en la clasificación general, sacando la cara por el país frente al retiro de Juan Sebastián Molano el día anterior.

🇭🇷 #CroRace



Stage win in Croatia! 🔥



Daniel Felipe Martínez takes victory on Stage 4 of the @cro_race. What a sprint, Dani 💥



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Para el corredor de 30 años, sin duda, ha sido un triunfo revitalizador en su carrera. No llegaba primero en una etapa desde la Volta ao Algarve, el 18 de febrero de 2024, donde se consagró en la quinta fracción. Pasaron más de 900 días sin gozar de un triunfo personal.

No todo fue malo en el camino. Todo lo contrario, en el Giro de Italia 2024, terminó como subcampeón detrás de Tadej Pogacar. El presente año también fue segundo en la París-Niza por debajo de Jonas Vingegaard, pero se le hacía esquivo un día en el que fuera el principal protagonista.

Daniel Felipe Martínez no ocultó la emoción

En palabras citadas por su equipo, el cafetero dejó sus impresiones luego de ganar la etapa. Aseveró que su principal objetivo en Croacia era volver a las mieles del triunfo. Y lo logró en una etapa de alta exigencia para él.

“Muchos corredores intentaron unirse a la fuga. Mi equipo planteó una buena estrategia. Controlé todos los intentos peligrosos y aproveché mi oportunidad para ganar. Siempre es agradable ganar, sobre todo después de tanto tiempo. Vine a esta carrera con el objetivo de ganar una etapa”, subrayó Martínez.

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“Dani hizo un gran trabajo a partir de la parte decisiva de la carrera. Tuvo un día excelente y lo controló todo a la perfección. Aunque probablemente fue quien más trabajó en el grupo, aún le quedaron fuerzas para el esprint final. Fue realmente positivo”, le felicitó Gregor Gazvoda, directo deportivo del Red Bull – BORA – hansgrohe.

Aquí no termina la competencia. Este sábado se correrá la quinta fracción en la montaña, uniendo caminos entre Karlovac y Sveta Nedelja (164.5 km). Para bajar la persiana, al día siguiente, habrá 159.5 km entre Samobor y la llegada triunfal a Zagreb.

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