México tendrá su primer Mundial de Ciclismo: Atlixco, Puebla será sede de la justa en 2029

La Unión Ciclista Internacional confirmó que Atlixco recibirá el Campeonato Mundial de Mountain Bike Maratón (XCM) en 2029

David Valero durante la Copa del Mundo de XCM en Andorra | NURPHOTO VIA AFP

México tendrá por primera vez un Campeonato Mundial de Ciclismo. La Unión Ciclista de México (UCMex) informó que Atlixco, Puebla, será la sede del Mundial de Mountain Bike Maratón (XCM) en 2029, una competencia organizada bajo el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El anuncio se realizó en el marco del Campeonato Mundial de Ciclismo 2026 en Montreal, Canadá, donde la UCI dio a conocer diferentes sedes para sus próximos eventos internacionales. La designación representa la llegada de una justa mundialista de ciclismo a territorio mexicano por primera ocasión en esta especialidad.

La competencia que recibirá Puebla será el Campeonato Mundial de Mountain Bike Maratón, una modalidad de ciclismo de montaña enfocada en pruebas de larga distancia. A diferencia del Mundial de Ruta, donde participa actualmente el mexicano Isaac del Toro, esta disciplina se desarrolla en recorridos con diferentes tipos de terreno y desniveles.

El Mountain Bike Maratón (XCM) contempla pruebas que pueden abarcar entre 60 y 160 kilómetros, de acuerdo con la UCI. Los ciclistas deben combinar resistencia física, velocidad, manejo técnico de la bicicleta y estrategia para completar recorridos que suelen incluir caminos forestales, senderos, zonas rocosas y pendientes pronunciadas.

México será sede del Mundial de Ciclismo de Montaña Maratón 2029

El Mundial XCM comenzó a disputarse oficialmente bajo la organización de la UCI en 2003, en Lugano, Suiza. Los campeones de esta competencia reciben el tradicional jersey arcoíris que distingue a los ganadores de los campeonatos mundiales del organismo internacional.

La edición que se celebrará en Atlixco tendrá además un nuevo formato establecido por la UCI. A partir de 2029, las categorías Elite y Masters del Mountain Bike Maratón compartirán de manera permanente una misma sede, permitiendo reunir a corredores profesionales y competidores de distintas categorías en un mismo evento.

Atlixco fue elegido por sus características geográficas, al encontrarse en una región con zonas montañosas y cercana al Popocatépetl, condiciones que permiten desarrollar una competencia de ciclismo de montaña. La UCI todavía no ha informado las fechas exactas ni el recorrido oficial que tendrá la prueba.

La designación de Puebla llega en un momento de crecimiento para el ciclismo mexicano, impulsado por la presencia internacional de corredores como Isaac del Toro, quien compite en las principales pruebas del calendario mundial.

Con el Mundial de Mountain Bike Maratón 2029, Atlixco ingresará al calendario internacional de la UCI y recibirá a ciclistas de diferentes países que competirán por el título mundial en una disciplina que combina resistencia y técnica sobre terrenos naturales.

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