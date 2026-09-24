Wilmar Paredes se accidenta y no viajará con Colombia para el Mundial de Ciclismo

El pedalista del Team Medellín EPM entrenaba en la Sabana de Bogotá junto a Óscar Sevilla en el momento de la caída.

Wilmar Paredes en la Vuelta a Colombia/ Fedeciclismo.

Malas noticias de cara a la recta final del Mundial de Ciclismo en Montreal (Canadá). La delegación colombiana ya estaba lista de cara a competir en la máxima cita orbital, ahora en representación del país, pensando en la prueba de élite. Wilmar Paredes fue una de las sorpresas, dado que reemplazaba a Egan Bernal por no estar al 100% para la alta competencia.

El pedalista del Team Medellín-EPM, quien participó hace poco en la Vuelta a Colombia que fue terminada anticipadamente por el terremoto, no viajará al norte del continente. No acudirá al llamado por cuenta de una fuerte caída que sufrió en uno de sus entrenamientos.

Así lo reportó su equipo a través de un comunicado. “Durante uno de sus entrenamientos, nuestro corredor sufrió una caída que le dejó laceraciones y contusiones. Afortunadamente, no presenta ninguna fractura. Durante los últimos días, trabajó intensamente en su recuperación con la ilusión de poder estar en la linea de salida del Mundial, pero las lesiones aún le impiden montar con normalidad y alcanzar las condiciones necesarias para competir”, reseñó.

¿Qué le pasó a Wilmar Paredes?

El corredor participaba en una jornada con Óscar Sevilla en la Sabana de Bogotá. Si bien no sufrió lesiones graves, los dolores han llevado a que decline su llamado a la Copa del Mundo. La oficialidad se dio a solo tres días de la gran prueba de élite masculina.

“Después de valorar su evolución, se tomó la difícil decisión de no viajar a Canadá. Es una noticia que duele. Wilmar tenía una enorme ilusión de representar a Colombia en el evento más importante del ciclismo mundial, junto a los mejores corredores del planeta”, complementó.

“Hoy el Mundial tendrá que esperar. Lo que no cambia es el orgullo que sentimos por su convocatoria, por todo lo que ha construido esta temporada y por la entrega que siempre ha demostrado sobre la bicicleta. Fuerza, Wilmar. Ahora toca recuperarse. La Federación Colombiana de Ciclismo y el Team Medellín EPM estamos contigo”, concluyó el comunicado.

Los que sí están firmes, sin duda, son nombres como los de Nairo Quintana, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera. Así será la nómina de corredores que disputen la prueba de ruta, el próximo domingo, con distancia superior a 273 kilómetros y más de 3.800 metros de desnivel.

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