Stefany Cuadrado se toma la cima: líder mundial de velocidad en pista

Su crecimiento ha sido meteórico y hoy su nombre empieza a consolidarse entre las grandes referentes de la velocidad a nivel internacional.

Stefany Cuadrado (Foto: REUTERS).

El ciclismo colombiano celebra el presente de una de sus grandes promesas. Stefany Cuadrado, con apenas 19 años, no solo impacta por la potencia de sus pedalazos en la pista, sino también por la solidez mental con la que asume cada reto. Su crecimiento ha sido meteórico y hoy su nombre empieza a consolidarse entre las grandes referentes de la velocidad a nivel internacional.



La confirmación de su gran momento llegó esta semana, cuando apareció en el primer lugar del ranking mundial élite de pista de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Este reconocimiento no es casualidad, sino el reflejo de una temporada en la que ha sabido responder en cada escenario en el que compite, posicionándose como la mejor del mundo en la modalidad de velocidad.



Su historia tiene un origen reciente, pero cargado de significado. Nacida en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, Stefany comenzó a montar bicicleta hace apenas seis años, en medio de las restricciones de la pandemia del covid-19. Lo que inició como una alternativa para mantenerse activa durante el encierro, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera que hoy la tiene en la cima del ciclismo de pista.

Los resultados respaldan su ascenso. En la presente temporada retuvo su título panamericano en la prueba del kilómetro en Chile, se consagró campeona nacional en Cundinamarca y firmó una destacada actuación en la Copa Mundo de Hong Kong, donde finalizó quinta en el keirin. Cada competencia ha sido una muestra de su evolución y de la capacidad que tiene para medirse ante las mejores del planeta.



Ahora, su calendario no da tregua. Stefany se prepara para afrontar una nueva parada de la Copa Mundo en Nilai, Malasia, donde competirá entre viernes y domingo con la intención de seguir sumando puntos y experiencia en el circuito internacional. El objetivo es claro: mantenerse en la élite y ratificar su condición de número uno.



Detrás de este proceso aparece una figura clave: su entrenador John Jaime González. Bajo su dirección, la joven velocista ha encontrado un camino de crecimiento constante. El propio técnico destaca su madurez y su disposición para asumir nuevos retos, independientemente de los resultados, una cualidad que la distingue dentro de un deporte altamente competitivo.

Con 5027 puntos en el ranking mundial de sprint, Stefany Cuadrado no solo lidera la clasificación, sino que también representa el futuro inmediato del ciclismo colombiano en pista. Campeona panamericana, medallista en mundiales juveniles y protagonista en eventos internacionales, su presente ya es brillante y su proyección invita a pensar en logros aún mayores en los próximos años.

Te puede interesar: