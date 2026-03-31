¿Última oportunidad? Los jugadores que buscan convencer a Aguirre ante Bélgica

México llega al duelo ante Bélgica con dudas en el mediocampo y ataque, mientras varios jugadores buscan convencer a Aguirre rumbo a la lista final

Loa jugadores que más se la juegan ante los ‘Red Devils’ | Imago7

México igualó ante Portugal y ya prepara el duelo ante Bélgica, con menos margen de error y más nombres bajo la lupa. El 0-0 del sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca confirmó que el equipo de Javier Aguirre puede competir y sostenerse ante un candidato al título, pero también dejó claro que todavía hay puestos abiertos, sobre todo porque la propia selección presentó este tramo como ‘el mejor ensayo’ rumbo al 11 de junio, fecha del debut mundialista ante Sudáfrica, y el siguiente compromiso será este 31 de marzo ante los ‘Red Devils’ en Soldier Field.

Por eso, el duelo ante los belgas tiene aroma de última oportunidad. El ‘Vasco’ llega a esta fecha con varias bajas y con una evaluación todavía abierta en zonas clave; Edson Álvarez, Santiago Gimenez, Luis Romo y Luis Chávez siguen en proceso de recuperación, mientras el técnico reconocía que ha revisado a 83 jugadores en su proceso. En otras palabras, hay futbolistas que pelean por un lugar en el once y otros que todavía intentan no salir de la lista final.

Los que llegan con una bala guardada

Los que no jugaron ante Portugal enfrentarían a Bélgica con una ventaja algo particular: tienen piernas frescas, pero también menos argumentos. Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Jesús Angulo, Jorge Sánchez, Orbelín Pineda, Denzell García, Alexis Vega y Guillermo Martínez se quedaron sin minutos en el primer amistoso. Eso convierte el siguiente partido en una vitrina directa para ellos, porque ya no hay muchas noches como esta antes de que Aguirre tome decisiones de fondo.

En la portería, el escenario es todavía más exigente, porque Raúl ‘Tala’ Rangel volvió a responder. El arquero de Chivas fue titular contra Portugal, mantuvo el cero y se lució con dos atajadas en un partido donde México resistió largos tramos sin balón. Además, Aguirre ya había dejado claro días antes que Rangel era el titular habitual, mientras Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo entraron a la convocatoria tras la lesión de Luis Ángel Malagón. Si Memo o Acevedo quieren mover la jerarquía, necesitan una actuación que no solo sea correcta, sino verdaderamente decisiva.

Memo Ochoa busca ser titular | Imago7

En defensa también subió la vara. Jesús Gallardo e Israel Reyes arrancaron por los costados ante Portugal, y aunque México sufrió por momentos, la línea logró sostener el 0-0 ante un rival que tuvo más posesión, más ocasiones y más iniciativa. Reyes, además, fue uno de los pocos mexicanos que probó al arco y luego apareció en una de las acciones más claras del tramo final, así que Jesús Angulo y Jorge Sánchez ya no compiten contra una hipótesis, sino contra un partido real que dejó sensaciones positivas para los titulares.

El caso del mediocampo y del ataque es distinto: ahí la necesidad del equipo puede abrirles la puerta a quienes no jugaron. México terminó el duelo con apenas 33.1% de posesión y un solo disparo a puerta, cifras que retratan la falta de control y de pegada. Por eso Orbelín Pineda y Denzell García pueden presentarse como alternativas para cuidar más la pelota, mientras Alexis Vega y Guillermo Martínez aparecen como variantes para darle otra lectura al frente. Bélgica llega, además, después de golear 5-2 a Estados Unidos, así que Aguirre necesitará respuestas más finas con la pelota y más filo en el último tercio.

Los que ya hablaron en la cancha y dejaron dudas

No todos los que tuvieron minutos salieron bien parados del empate con Portugal. En el mediocampo, Obed Vargas fue titular, Carlos Rodríguez entró al descanso y Érick Sánchez lo hizo al minuto 60, pero México nunca logró asentarse del todo en la circulación. El dato duro vuelve a ser el mismo: poco balón, pocas llegadas y una producción ofensiva limitada. Más que un señalamiento individual, el problema fue colectivo, aunque eso no evita que nombres como Érick lleguen con presión extra, sobre todo porque el regreso de Edson Álvarez reducirá los lugares disponibles en la zona media, aunque no sea un relevo directo por perfil.

‘Chiquito’ Sánchez no tiene su lugar asegurado | Imago7

Arriba también quedaron pendientes. Roberto Alvarado fue titular y apenas dejó un disparo desviado; Germán Berterame ingresó al 60 y tampoco cambió el partido de forma clara. Si Aguirre buscaba respuestas ofensivas, no las encontró en plenitud ahí. Eso coloca a Berterame y a la ‘Hormiga’ González bajo una lupa especial, porque Santiago Gimenez ya reapareció con el Milan y sigue en el radar del cuerpo técnico, mientras Julián Quiñones levantó la mano en el segundo tiempo. En defensa, Everardo López tuvo pocos minutos y hoy parece pelear más por sobrevivir como opción de emergencia que por escalar en la jerarquía.

Los que salieron reforzados ante Portugal

Israel Reyes fue uno de los que más aprovechó la noche en el Azteca. Arrancó como titular, sostuvo el costado derecho en un partido de máxima exigencia, metió un disparo a puerta en la primera parte y en el cierre asistió a Julián Quiñones en una jugada de peligro. No es una sentencia definitiva, pero sí una actuación que le permite meterle presión real a la pelea por la titularidad, porque no solo cumplió atrás: también apareció en campo rival.

El defensa del América se vio bien en la banda derecha | Imago7

Brian Gutiérrez también se ganó el derecho a seguir en la conversación. Fue titular, participó en la asistencia del disparo de Obed Vargas al minuto 32 y además probó un par de veces desde media distancia antes de salir al descanso. Presentó credenciales sólidas para competir el puesto y demostró que puede ofrecer dinámica e intención en una zona donde México sigue buscando equilibrio. Con bajas y con un mediocampo todavía en construcción, su nombre no salió del mapa; al contrario, se sostuvo.

Y si alguien subió de estatus, ese fue Julián Quiñones. Entró al medio tiempo, ganó faltas, provocó desgaste, asistió a la ‘Hormiga’ en una de las ocasiones más claras de México y después se fabricó un remate bloqueado dentro del área. En un equipo que generó muy poco, gran parte del peligro mexicano pasó por sus decisiones, así que sí puede ser una opción seria para arrancar ante Bélgica, ya sea como extremo o como segunda punta. Si el Tri necesita sacudir su ataque, el ex Atlas y América parece hoy una de las respuestas más evidentes.

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