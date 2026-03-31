Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 30 de marzo de 2026

En Claro Sports Colombia les traemos toda la información del más reciente sorteos de estas dos loterías.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

De lunes a viernes hay una preocupación económica latente para todos los apostadores del país, sin embargo la misma se suple con los sorteos de los chance, loterías, pero especialmente el Baloto y Revancha, los cuales son los que más dinero entregan cada vez que se sortean. Consulte toda la información en Claro Sports.

Resultados de Baloto hoy, 30 de marzo

Números ganadores: 04 – 17 – 20 – 21 – 29 – 01.

04 – 17 – 20 – 21 – 29 – Nuevo acumulado: $30.000 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 30 de marzo

Números ganadores: 02 – 05 – 18 – 20 – 37 – 08.

02 – 05 – 18 – 20 – 37 – Nuevo acumulado: $19.500 millones de pesos.

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Los dos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como finalidad escoger cinco números entre el 1 y 45, sumándose una balota especial del 1 al 16. Con el de Revancha, es importante aclarar que tendrá la posibilidad de un sorteo extra a cambio de una pequeña suma adicional de dinero. Podrá llevarse diversos premios, dependiendo siempre de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay un par de vías para jugar. Usted podrá escoger los números de su tiquete, o en sus defecto, por vía automática. En ese segundo modo, el sistema le arroja las cifras de manera aleatoria.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

Hay puntos disponibles en casi todos lados, sea entiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Están con el logotipo de Baloto en la entrada, o en su defecto, registrarse en el sitio web y participar en línea.

Lea también: