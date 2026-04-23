Rating Colombia del 22 de abril de 2026, según CNC: bajón general en las puntuaciones

La situación de porcentajes más bajos de lo normal para los puestos de privilegio se debe comúnmente a dos motivos.

Capítulo de ‘A otro nivel’. – @CaracolTV.

Una situación particular se presentó durante este miércoles en la televisión colombiana. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) sobre las preferencias de los televidentes mostró un bajón general en las calificaciones de los programas que suelen estar en la parte alta del escalafón. Comúnmente, esto puede ser por dos motivos que impactan al rating. El primero, que hubo menos gente en frente de la pantalla. El segundo es que pudo haber más distribución de personas viendo algunos productos que no suelen estar dentro de los puestos altos.

Rating en Colombia del 22 de abril de 2026, según CNC

A otro nivel – Caracol TV | 10,02% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 8,38% Espacio político, Partido Nuevo Liberalismo – RCN | 5,42% Las de siempre – RCN | 5,40% La casa de los famosos – RCN | 5,39% La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,26% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,20% Noticias RCN PRM – RCN | 4,28% Vecinos, parte 1 – Caracol TV | 4,07% Tormenta de pasiones – Caracol TV | 3,93%

Programación de fútbol para este jueves, 23 de abril del 2026

6:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Santa Fe | Liga BetPlay Dimayor.

8:00 p.m. | Millonarios vs Deportes Tolima | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada, pues cuenta con la posibilidad de hacer seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el territorio nacional. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación funciona bajo un modelo de preferencia, en el que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos días

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