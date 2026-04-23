Liga MX Femenil: calendario de la jornada 17, Clausura 2026; horarios y dónde ver
La jornada 17 de la Liga MX Femenil define liguilla y liderato. Clásico Regio y duelos clave marcarán el cierre del Clausura 2026
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La Liga MX Femenil llega a su punto más decisivo del Clausura 2026, con una jornada 17 que marcará el cierre de la fase regular y definirá por completo el camino hacia la Liguilla. Todos los equipos disputarán sus últimos 90 minutos con objetivos claros, desde asegurar su lugar hasta pelear por posiciones clave.
En esta última fecha, el foco principal está en la pelea por el último boleto a la fase final, donde Bravas de Juárez y Tijuana llegan con opciones de clasificar. Un solo resultado puede cambiar todo, lo que convierte a esta jornada en una de las más intensas del torneo.
Además, la cima de la tabla también está en juego, con América y Rayadas disputando el liderato general. Este factor es clave, ya que terminar como líder otorga ventajas importantes en la Liguilla, por lo que cada gol puede ser determinante.
Por si fuera poco, la jornada incluye duelos directos y clásicos que elevan la expectativa, como el Clásico Regio, programado precisamente en esta fecha. El cierre del torneo promete emociones, tensión y definiciones dramáticas rumbo a la fase final.
Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
- Puebla vs Querétaro | viernes 24 de abril | 21:00 horas | Azteca 7, FOX en Tubi, FOX One
- Cruz Azul vs Pumas | sábado 25 de abril | 15:45 horas | TUDN, ViX, YouTube Liga MX Femenil
- Monterrey vs Tigres | viernes 24 de abril | 21:00 horas | ViX (Clásico Regio)
- Tijuana vs Pachuca | viernes 24 de abril | 21:00 horas | FOX en Tubi, FOX One
- Juárez vs Querétaro | viernes 24 de abril | horario por confirmar | plataformas digitales
- Toluca vs Puebla | viernes 24 de abril | horario por confirmar | ViX
- Atlético de San Luis vs Santos | sábado 25 de abril | horario por confirmar | ESPN, Disney+
- León vs Pumas | sábado 25 de abril | horario por confirmar | FOX en Tubi
- Mazatlán vs América | sábado 25 de abril | horario por confirmar | FOX en Tubi
Todos los partidos se juegan entre el 24 y 25 de abril, cerrando oficialmente la fase regular del Clausura 2026.
¿Quiénes transmiten en vivo los partidos de la Liga MX Femenil? Canales de TV y streaming
La Liga MX Femenil mantiene una distribución variada en televisión y plataformas digitales, lo que permite seguir todos los encuentros de la jornada 17 en vivo.
Entre las principales opciones destacan:
- TV abierta: Azteca 7 en partidos seleccionados
- Televisión de paga: TUDN y ESPN
- Streaming: ViX, Disney+, FOX en Tubi, FOX One
- Plataformas oficiales: YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil
La jornada 17 no solo representa el cierre del torneo regular, sino también el inicio de la verdadera batalla por el título, donde los ocho mejores equipo