Liga MX Femenil: calendario de la jornada 17, Clausura 2026; horarios y dónde ver

La jornada 17 de la Liga MX Femenil define liguilla y liderato. Clásico Regio y duelos clave marcarán el cierre del Clausura 2026

Jornada 17 Liga MX Femenil, en vivo | Imago7

La Liga MX Femenil llega a su punto más decisivo del Clausura 2026, con una jornada 17 que marcará el cierre de la fase regular y definirá por completo el camino hacia la Liguilla. Todos los equipos disputarán sus últimos 90 minutos con objetivos claros, desde asegurar su lugar hasta pelear por posiciones clave.

En esta última fecha, el foco principal está en la pelea por el último boleto a la fase final, donde Bravas de Juárez y Tijuana llegan con opciones de clasificar. Un solo resultado puede cambiar todo, lo que convierte a esta jornada en una de las más intensas del torneo.

Además, la cima de la tabla también está en juego, con América y Rayadas disputando el liderato general. Este factor es clave, ya que terminar como líder otorga ventajas importantes en la Liguilla, por lo que cada gol puede ser determinante.

Por si fuera poco, la jornada incluye duelos directos y clásicos que elevan la expectativa, como el Clásico Regio, programado precisamente en esta fecha. El cierre del torneo promete emociones, tensión y definiciones dramáticas rumbo a la fase final.

Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Puebla vs Querétaro | viernes 24 de abril | 21:00 horas | Azteca 7, FOX en Tubi, FOX One

Cruz Azul vs Pumas | sábado 25 de abril | 15:45 horas | TUDN, ViX, YouTube Liga MX Femenil

Monterrey vs Tigres | viernes 24 de abril | 21:00 horas | ViX (Clásico Regio)

Tijuana vs Pachuca | viernes 24 de abril | 21:00 horas | FOX en Tubi, FOX One

Juárez vs Querétaro | viernes 24 de abril | horario por confirmar | plataformas digitales

Toluca vs Puebla | viernes 24 de abril | horario por confirmar | ViX

Atlético de San Luis vs Santos | sábado 25 de abril | horario por confirmar | ESPN, Disney+

León vs Pumas | sábado 25 de abril | horario por confirmar | FOX en Tubi

Mazatlán vs América | sábado 25 de abril | horario por confirmar | FOX en Tubi

Todos los partidos se juegan entre el 24 y 25 de abril, cerrando oficialmente la fase regular del Clausura 2026.

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos de la Liga MX Femenil? Canales de TV y streaming

La Liga MX Femenil mantiene una distribución variada en televisión y plataformas digitales, lo que permite seguir todos los encuentros de la jornada 17 en vivo.

Entre las principales opciones destacan:

TV abierta: Azteca 7 en partidos seleccionados

Azteca 7 en partidos seleccionados Televisión de paga: TUDN y ESPN

TUDN y ESPN Streaming: ViX, Disney+, FOX en Tubi, FOX One

ViX, Disney+, FOX en Tubi, FOX One Plataformas oficiales: YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil

La jornada 17 no solo representa el cierre del torneo regular, sino también el inicio de la verdadera batalla por el título, donde los ocho mejores equipo

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