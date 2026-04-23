Agenda deportiva del 23 al 26 de abril: se define la Liga MX, el Draft de la NFL y la MLB Mexico Series
El fin de semana deportivo llega cargado de citas grandes para la audiencia en México: la última fecha de la fase regular de la Liga MX, la Liguilla de la Liga de Expansión MX, la primera ronda del Draft de la NFL este jueves a las 18:00 horas del centro de México y la MLB Mexico Series 2026, que llevará a Arizona Diamondbacks y San Diego Padres al Estadio Alfredo Harp Helú el sábado 25 y domingo 26 de abril. A eso se suman actividad en MLS, NBA Playoffs, LMB, Madrid Open, ciclismo y partidos de las cinco grandes ligas de Europa con señales confirmadas para México.
Jueves 23 de abril: primera ronda del Draft y cuartos de final Liga de Expansión
- 03:00 | Tenis | Mutua Madrid Open | Jornada del día | ATP Masters 1000 / WTA 1000 | Disney+ Premium, ESPN, ATP/WTA TV
- 12:20 | Béisbol | MLB | Chicago Cubs vs Philadelphia Phillies | Temporada regular | Disney+ Premium, ESPN 3
- 13:45 | Béisbol | MLB | San Francisco Giants vs Los Angeles Dodgers | Temporada regular | ViX Gratis
- 16:10 | Béisbol | MLB | Boston Red Sox vs New York Yankees | Temporada regular | FOX One
- 17:00 | Fútbol | Liga de Expansión MX | Atlante vs Tepatitlán FC | Cuartos de final ida | Disney+ Premium
- 17:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Atlanta Hawks vs New York Knicks | Primera ronda | NBA League Pass, Amazon Prime Video
- 18:00 | NFL | Draft de la NFL | Primera ronda | Día 1 | TUDN
- 18:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers | Primera ronda | NBA League Pass, Amazon Prime Video
- 19:00 | Fútbol | Liga de Expansión MX | CD Tapatío vs Cancún FC | Cuartos de final ida | Disney+ Premium, ESPN 3
- 19:00 | Béisbol | LMB | Conspiradores de Querétaro vs Pericos de Puebla | Temporada regular | Claro Sports
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Programa semanal | Claro Sports
- 19:30 | Básquetbol | NBA Playoffs | Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | Primera ronda | NBA League Pass, Amazon Prime Video
Viernes 24 de abril: arranca jornada 17 Liga MX y la actividad en Europa
- 03:00 | Tenis | Mutua Madrid Open | Jornada del día | ATP Masters 1000 / WTA 1000 | Disney+ Premium, ESPN, ATP/WTA TV
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Napoli vs US Cremonese | Jornada regular | Disney+ Premium
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Stade Brestois vs Lens | Jornada regular | FOX One, FOX
- 13:00 | Fútbol | Premier League | Sunderland vs Nottingham Forest | Jornada regular | HBO Max, TNT, TNT Sports
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Real Betis vs Real Madrid | Jornada regular | SKY Sports
- 17:00 | NFL | Draft de la NFL | Rondas 2 y 3 | Día 2 | NFL Network, NFL+, ESPN, ESPN2, ESPN Deportes
- 17:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Primera ronda | NBA League Pass, Amazon Prime Video
- 17:05 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs Boston Red Sox | Temporada regular | Disney+ Premium, ESPN 2
- 18:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Houston Rockets vs Los Angeles Lakers | Primera ronda | NBA League Pass, Amazon Prime Video
- 20:15 | Béisbol | MLB | San Francisco Giants vs Miami Marlins | Temporada regular | FOX One, FOX
- 20:30 | Básquetbol | NBA Playoffs | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs | Primera ronda | NBA League Pass, Amazon Prime Video
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Querétaro | Jornada 17 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7
- 21:30 | Béisbol | LMB | Acereros de Monclova vs Toros de Tijuana | Temporada regular | Claro Sports
Sábado 25 de abril: primer juego MLB México Series y Pachuca vs Pumas
- 03:00 | Tenis | Mutua Madrid Open | Jornada del día | ATP Masters 1000 / WTA 1000 | Disney+ Premium, ESPN, ATP/WTA TV
- 05:30 | Fútbol | Premier League | Fulham vs Aston Villa | Jornada regular | FOX One, FOX
- 06:00 | Fútbol | LaLiga | Alavés vs Mallorca | Jornada regular | SKY Sports
- 06:30 | Fútbol | Bundesliga | FC Cologne vs Bayer Leverkusen | Jornada 31 | Sky Sports
- 06:30 | Fútbol | Bundesliga | Mainz 05 vs Bayern Munich | Jornada 31 | Sky Sports
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Parma vs Pisa Sporting Club | Jornada regular | Disney+ Premium, ESPN
- 07:00 | Fútbol | Ligue 1 | Olympique Lyonnais vs Auxerre | Jornada regular | FOX One
- 08:00 | Fútbol | Premier League | West Ham vs Everton | Jornada regular | Tubi, FOX One
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Liverpool vs Crystal Palace | Jornada regular | FOX One, FOX
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Wolverhampton vs Tottenham | Jornada regular | HBO Max, TNT, TNT Sports
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Getafe vs Barcelona | Jornada regular | SKY Sports
- 10:00 | NFL | Draft de la NFL | Rondas finales | Día 3 | NFL Network, NFL+, ESPN, ESPN2, ESPN Deportes
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Bologna vs AS Roma | Jornada regular | Disney+ Premium
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Valencia vs Girona | Jornada regular | SKY Sports
- 10:30 | Fútbol | Bundesliga | Hamburg SV vs Hoffenheim | Jornada 31 | Sky Sports
- 10:30 | Fútbol | Premier League | Arsenal vs Newcastle | Jornada regular | FOX One, FOX
- 11:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Orlando Magic vs Detroit Pistons | Primera ronda | NBA League Pass, ESPN, Disney+ Premium
- 11:00 | Fútbol | Ligue 1 | Angers vs PSG | Jornada regular | FOX One
- 11:00 | Fútbol | MLS | Toronto FC vs Atlanta United | Temporada regular | Apple TV
- 12:15 | Béisbol | MLB | St. Louis Cardinals vs Seattle Mariners | Temporada regular | FOX One
- 12:30 | Fútbol | MLS | CF Montréal vs New York City FC | Temporada regular | Apple TV
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Hellas Verona vs US Lecce | Jornada regular | Disney+ Premium, ESPN 4
- 12:45 | Fútbol | MLS | Minnesota United FC vs LAFC | Temporada regular | Apple TV
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Atlético de Madrid vs Athletic Club | Jornada regular | SKY Sports
- 13:05 | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs AS Monaco | Jornada regular | FOX One, FOX
- 13:30 | Básquetbol | NBA Playoffs | Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder | Primera ronda | NBA League Pass, ESPN, Disney+ Premium
- 16:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Atlanta Hawks vs New York Knicks | Primera ronda | NBA League Pass, ESPN, Disney+ Premium
- 16:05 | Béisbol | MLB | Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres | MLB Mexico Series – Juego 1 | FOX One, FOX
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Pumas UNAM | Jornada 17 | FOX One
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres UANL vs Mazatlán FC | Jornada 17 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7
- 17:00 | Fútbol | Liga de Expansión MX | Atlético Morelia vs Mineros Zacatecas | Cuartos de final ida | Disney+ Premium, ESPN 3
- 17:30 | Fútbol | MLS | Columbus Crew vs Philadelphia Union | Temporada regular | Apple TV
- 17:30 | Fútbol | MLS | D.C. United vs Orlando City SC | Temporada regular | Apple TV
- 17:30 | Fútbol | MLS | FC Cincinnati vs New York Red Bulls | Temporada regular | Apple TV
- 17:30 | Fútbol | MLS | Inter Miami vs New England Revolution | Temporada regular | Apple TV
- 18:00 | Béisbol | LMB | Diablos Rojos del México vs Conspiradores de Querétaro | Temporada regular | Claro Sports
- 18:30 | Fútbol | MLS | Austin FC vs Houston Dynamo FC | Temporada regular | Apple TV
- 18:30 | Fútbol | MLS | Chicago Fire FC vs Sporting Kansas City | Temporada regular | Apple TV
- 18:30 | Fútbol | MLS | Nashville SC vs Charlotte FC | Temporada regular | Apple TV
- 18:30 | Fútbol | MLS | St. Louis CITY SC vs San Jose Earthquakes | Temporada regular | Apple TV
- 18:30 | Básquetbol | NBA Playoffs | Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | Primera ronda | NBA League Pass, ESPN, Disney+ Premium
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs León | Jornada 17 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7
- 19:07 | Fútbol | Liga MX | Chivas Guadalajara vs Tijuana | Jornada 17 | Amazon Prime Video
- 19:30 | Fútbol | MLS | San Diego FC vs Portland Timbers | Temporada regular | Apple TV
- 20:30 | Fútbol | MLS | Seattle Sounders FC vs FC Dallas | Temporada regular | Apple TV
- 20:30 | Fútbol | MLS | Vancouver Whitecaps vs Colorado Rapids | Temporada regular | Apple TV
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | América vs Atlas | Jornada 17 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | FC Juárez vs Atlético San Luis | Jornada 17 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7
- 21:00 | Fútbol | Liga de Expansión MX | Club Atlético La Paz vs TM Fútbol Club | Cuartos de final ida | Disney+ Premium, ESPN 3
Domingo 26 de abril: Segundo juego MLB en México y definición Liguilla
- 03:00 | Tenis | Mutua Madrid Open | Jornada del día | ATP Masters 1000 / WTA 1000 | Disney+ Premium, ESPN, ATP/WTA TV
- 04:30 | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Sassuolo | Jornada regular | Disney+ Premium, ESPN
- 06:00 | Fútbol | LaLiga | Rayo Vallecano vs Real Sociedad | Jornada regular | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium
- 06:30 | Fútbol | Bundesliga | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | Jornada 31 | Sky Sports
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Como 1907 | Jornada regular | Disney+ Premium, ESPN
- 07:00 | Fútbol | Ligue 1 | Lorient vs Strasbourg Alsace | Jornada regular | FOX One, FOX
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Real Oviedo vs Elche | Jornada regular | SKY Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Dortmund vs SC Freiburg | Jornada 31 | Sky Sports
- 09:15 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs Nantes | Jornada regular | FOX One, FOX
- 09:15 | Fútbol | Ligue 1 | Le Havre AC vs Metz | Jornada regular | FOX One
- 09:15 | Fútbol | Ligue 1 | Paris FC vs Lille | Jornada regular | FOX One
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Torino vs Inter Milan | Jornada regular | Disney+ Premium, ESPN 2
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Osasuna vs Sevilla FC | Jornada regular | SKY Sports
- 11:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers | Primera ronda | NBA League Pass, Disney+ Premium, ESPN 3
- 13:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 1 | Primera etapa | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Villarreal vs Celta | Jornada regular | SKY Sports
- 13:30 | Básquetbol | NBA Playoffs | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs | Primera ronda | NBA League Pass
- 14:00 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Guastatoya vs Marquense | Jornada regular | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Achuapa vs Antigua GFC | Jornada regular | Claro Sports
- 14:05 | Béisbol | MLB | Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres | MLB Mexico Series – Juego 2 | Disney+ Premium, ESPN
- 14:10 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs Chicago Cubs | Temporada regular | ViX Gratis, Nu9ve
- 14:50 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Malacateco vs Comunicaciones | Jornada regular | Claro Sports
- 15:00 | Automovilismo | Truck S México Series | Fecha Tulum | Carrera | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Santos Laguna vs Monterrey | Jornada 17 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, Canal 5, ESPN 2
- 17:00 | Fútbol | Liga de Expansión MX | Tepatitlán FC vs Atlante | Cuartos de final vuelta | Disney+ Premium, ESPN 3
- 17:00 | Fútbol | MLS | LA Galaxy vs Real Salt Lake | Temporada regular | Apple TV
- 17:20 | Béisbol | MLB | Kansas City Royals vs Los Angeles Angels | Temporada regular | Disney+ Premium, ESPN
- 17:30 | Automovilismo | Nascar Challenge | Tulum | Carrera | Claro Sports
- 18:15 | Béisbol | LMB | Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche | Temporada regular | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Necaxa | Jornada 17 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5
- 19:00 | Fútbol | Liga de Expansión MX | Cancún FC vs CD Tapatío | Cuartos de final vuelta | Disney+ Premium, ESPN 2
- 19:30 | Automovilismo | Nascar México Series | Tulum | Claro Sports
- 19:30 | Básquetbol | NBA Playoffs | Los Angeles Lakers vs Houston Rockets | Primera ronda | NBA League Pass