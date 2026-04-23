Pico y placa en Bogotá para este 24 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

El viernes suele ser uno de los días con mayor tráfico en la capital colombiana durante las horas pico, a pesar de la restricción.

Calle de Bogotá. – Pablo Vera, AFP.

Uno de los temas básicos que cualquier persona que esté en Bogotá debe saber es el funcionamiento del pico y placa. La restricción de movilidad ya es una tradición que data de casi dos décadas, pero que se ha ido transformando con el paso de los años para dejar a más vehículos sin la posibilidad de transitar y liberar espacio en las vías de la capital.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este viernes, 24 de abril de 2026?

Bajo el sistema actual de rotación intercalada, los días pares les corresponde la medida al primer grupo de vehículos particulares. Esto quiere decir que aquellos con matrículas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán estar circulando durante la mayor parte del viernes. Es preciso saber que el fin de semana no aplica la medida.

¿En qué horarios funciona el pico y placa en Bogotá?

Los vehículos especificados anteriormente tendrán que quedarse estacionados para evitar sanciones incómodas que se detallarán más adelante y los conductores deberán utilizar otros medios de transporte u organizar sus trayectos por fuera del rango horario. La norma actual indica que el pico y placa rige desde las 6:00 a.m. y acaba a las 9:00 p.m.

Vehículos exceptuados para el pico y placa en Bogotá

Existe una posibilidad de que un vehículo transite teniendo la restricción y es pagando el programa de pico y placa solidario, el cual tiene un costo elevado. No obstante, las motocicletas de cualquier tipo y los carros que funcionan con motor eléctrico tienen permiso para circular sin impedimentos. Además, grupos previamente autorizados y con distintivo como personas en condición de discapacidad, servicios médicos y prensa pueden tramitar un permiso de circulación especial.

¿Cuál es la sanción por pico y placa?

El comparendo por incumplir la restricción está tasado en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que se traduce en $875.452 pesos colombianos. No obstante, la consecuencia que mayor problema genera es que el vehículo debe ser inmovilizado, con lo que se generan otros gastos por concepto de grúa y el estacionamiento en patios.

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