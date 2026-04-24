Agenda de los jugadores de Selección Colombia del 24 al 26 de abril de 2026

Repase cómo será la actividad de la legión ‘Tricolor’, en las principales ligas del mundo, para este fin de semana.

Dávinson Sánchez en la zaga del Galatasaray (REUTERS)

Último fin de semana de abril. El Mundial está cada vez más cerca, por lo que Néstor Lorenzo hará una gira para evaluar la condición de los principales jugadores de la Selección Colombia. Hay mucho en juego, y por supuesto, hay temor de lesiones, pues hay chances de perderse la cita más importante del deporte.

Por ahora, a los jugadores les queda lograr cada objetivo con sus clubes para llegar enchufados a mitad de año. En fin, a través de Claro Sports, repase cómo será el fin de semana para cada uno de los recientes convocados por el estratega argentino.

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Porteros

Álvaro Montero: sin actividad con Vélez Sarsfield de Argentina este fin de semana.

sin actividad con Vélez Sarsfield de Argentina este fin de semana. Camilo Vargas: con Atlas de Guadalajara, visita al América por la fecha 17 de la Liga MX, este sábado 25 de abril a las 10:00 p.m..

con Atlas de Guadalajara, visita al América por la fecha 17 de la Liga MX, este sábado 25 de abril a las 10:00 p.m.. David Ospina: con Atlético Nacional, visita al Pereira por la fecha 18 de la Liga BetPlay, este sábado 25 de abril a las 4:00 p.m.

Defensores

Daniel Muñoz: con el Crystal Palace, visita a Liverpool por la fecha 34 de la Premier League, este sábado 25 de abril a las 9:00 a.m.

con el Crystal Palace, visita a Liverpool por la fecha 34 de la Premier League, este sábado 25 de abril a las 9:00 a.m. Dávinson Sánchez: con el Galatasaray, recibe al Fenerbahçe en el ‘Clásico Turco’ por la fecha 31 de la Superliga, este domingo 26 de abril a las 12:00 m.

con el Galatasaray, recibe al Fenerbahçe en el ‘Clásico Turco’ por la fecha 31 de la Superliga, este domingo 26 de abril a las 12:00 m. Déiver Machado: con el Nantes, visita al Rennes por la fecha 31 de la Ligue 1, este domingo 26 de abril a las 10:15 a.m.

con el Nantes, visita al Rennes por la fecha 31 de la Ligue 1, este domingo 26 de abril a las 10:15 a.m. Jhon Lucumí : con el Bologna, recibe a la Roma por la fecha 34 de la Serie A, este sábado 25 de abril a las 11:00 a.m.

: con el Bologna, recibe a la Roma por la fecha 34 de la Serie A, este sábado 25 de abril a las 11:00 a.m. Johan Mojica: con el Mallorca, visita al Alavés por la fecha 34 de LaLiga, este sábado 25 de abril a las 7:00 a.m.

con el Mallorca, visita al Alavés por la fecha 34 de LaLiga, este sábado 25 de abril a las 7:00 a.m. Juan David Cabal: con la Juventus, visita al Milan por la fecha 34 de la Serie A, este domingo 26 de abril a la 1:45 p.m.

con la Juventus, visita al Milan por la fecha 34 de la Serie A, este domingo 26 de abril a la 1:45 p.m. Santiago Arias: con Independiente, visita a Deportivo Riestra por la fecha 16 de la Liga Argentina, este viernes 24 de abril a las 3:00 p.m.

con Independiente, visita a Deportivo Riestra por la fecha 16 de la Liga Argentina, este viernes 24 de abril a las 3:00 p.m. Yerson Mosquera: con Wolverhampton, recibe al Tottenham por la fecha 34 de la Premier League, este sábado 25 de abril a las 9:00 a.m.

Mediocampistas

Gustavo Puerta: con Racing de Santander, visita al Ceuta por la fecha 37 de la Segunda División de España, este domingo 26 de abril a las 2:00 p.m.

con Racing de Santander, visita al Ceuta por la fecha 37 de la Segunda División de España, este domingo 26 de abril a las 2:00 p.m. James Rodríguez: con el Minnesota United, recibe a LAFC por la fecha 10 de la MLS, este sábado 25 de abril a las 3:45 p.m.

con el Minnesota United, recibe a LAFC por la fecha 10 de la MLS, este sábado 25 de abril a las 3:45 p.m. Jéfferson Lerma: con el Crystal Palace, visita a Liverpool por la fecha 34 de la Premier League, este sábado 25 de abril a las 9:00 a.m.

con el Crystal Palace, visita a Liverpool por la fecha 34 de la Premier League, este sábado 25 de abril a las 9:00 a.m. Jhon Arias: con Palmeiras, visita al Bragantino por la fecha 13 del Brasileirao, este domingo 26 de abril a las 4:30 p.m.

con Palmeiras, visita al Bragantino por la fecha 13 del Brasileirao, este domingo 26 de abril a las 4:30 p.m. Juan Fernando Quintero: con River Plate, recibe a Aldosivi por la fecha 16 de la Liga Argentina, este sábado 25 de abril a las 7:30 p.m.

con River Plate, recibe a Aldosivi por la fecha 16 de la Liga Argentina, este sábado 25 de abril a las 7:30 p.m. Kevin Castaño: con River Plate, recibe a Aldosivi por la fecha 16 de la Liga Argentina, este sábado 25 de abril a las 7:30 p.m.

con River Plate, recibe a Aldosivi por la fecha 16 de la Liga Argentina, este sábado 25 de abril a las 7:30 p.m. Ríchard Ríos: con el Benfica, recibe al Moreirense por la fecha 31 de la Primeira Liga, este sábado 25 de abril a las 12:00 m.

Delanteros

Carlos Andrés Gómez: con el Vasco Da Gama, visita a Corinthians por la fecha 13 del Brasileirao, este domingo 26 de abril a las 2:00 p.m.

con el Vasco Da Gama, visita a Corinthians por la fecha 13 del Brasileirao, este domingo 26 de abril a las 2:00 p.m. Jáminton Campaz: con Rosario Central, visita a Estudiantes RC por la fecha 16 de la Liga Argentina, este viernes 24 de abril a las 5:15 p.m.

con Rosario Central, visita a Estudiantes RC por la fecha 16 de la Liga Argentina, este viernes 24 de abril a las 5:15 p.m. Jhon Córdoba: con el Krasnodar, recibe al Dynamo Makhachkala por la fecha 27 de la Premier Liga de Rusia, este domingo 26 de abril a las 9:00 a.m.

con el Krasnodar, recibe al Dynamo Makhachkala por la fecha 27 de la Premier Liga de Rusia, este domingo 26 de abril a las 9:00 a.m. Johan Carbonero: con el Inter de Porto Alegre, visita al Botafogo por la fecha 13 del Brasileirao, este sábado 25 de abril a las 4:30 p.m.

con el Inter de Porto Alegre, visita al Botafogo por la fecha 13 del Brasileirao, este sábado 25 de abril a las 4:30 p.m. Jorge Carrascal: con Flamengo, visita a Atlético Mineiro por la fecha 13 del Brasileirao, este domingo 26 de abril a las 6:30 p.m.

con Flamengo, visita a Atlético Mineiro por la fecha 13 del Brasileirao, este domingo 26 de abril a las 6:30 p.m. Luis Díaz: con el Bayern Munich, visita al Mainz 05 por la fecha 31 de la Bundesliga, este sábado 25 de abril a las 8:30 a.m.

con el Bayern Munich, visita al Mainz 05 por la fecha 31 de la Bundesliga, este sábado 25 de abril a las 8:30 a.m. Luis Javier Suárez: con el Sporting de Lisboa, visita al AVS por la fecha 31 de la Primeira Liga, este domingo 26 de abril a las 2:30 p.m.

con el Sporting de Lisboa, visita al AVS por la fecha 31 de la Primeira Liga, este domingo 26 de abril a las 2:30 p.m. Rafael Santos Borré: con el Inter de Porto Alegre, visita al Botafogo por la fecha 13 del Brasileirao, este sábado 25 de abril a las 4:30 p.m.

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