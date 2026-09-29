Nairo Quintana, en lo más alto: el ranking que reconoce al mejor ciclista latinoamericano de la historia

¡Orgullo colombiano! Nairo Quintana ocupa el primer lugar del ranking de ciclistas latinoamericanos, con Egan Bernal y otros ocho colombianos en el top 10.

Nairo Quintana, mejor ciclista de Latinoamérica | Claro Sports.

El ciclismo colombiano vuelve a ser protagonista de una particular clasificación internacional. El portal danés Prestigelisten.dk, especializado en rankings de ciclismo, publicó un listado con los 100 mejores ciclistas latinoamericanos de la historia, elaborado a partir de una metodología propia que tuvo en cuenta los resultados obtenidos por los corredores en grandes vueltas, pruebas del WorldTour, competencias continentales y carreras del calendario local.

La clasificación dejó un amplio dominio colombiano en los primeros lugares. Nairo Quintana aparece como el mejor ciclista latinoamericano de la historia según este ejercicio, con un total de 639 puntos, superando al ecuatoriano Richard Carapaz y a su compatriota Egan Bernal, quienes completaron el podio.

Nairo Quintana, primero; Egan Bernal, tercero

Quintana alcanzó el primer puesto gracias a la regularidad y cantidad de resultados destacados que consiguió durante su trayectoria. El boyacense conquistó el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, además de conseguir triunfos en competencias como la Tirreno-Adriático, que ganó en dos oportunidades, la Vuelta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

Egan Bernal y Nairo Quintana / Alejandro Martinez / AFP.

Por su parte, Egan Bernal ocupa el tercer lugar con 352 puntos. El corredor de Zipaquirá tiene en su palmarés dos títulos de grandes vueltas: el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. Además, consiguió victorias en carreras como París-Niza y el Tour de Suiza. Su triunfo en la ronda francesa lo convirtió en el primer y único ciclista latinoamericano en ganar el Tour de Francia.

La comparación entre Quintana y Bernal vuelve a aparecer a partir de esta clasificación. Mientras el primero acumula una extensa lista de victorias y podios en diferentes competencias por etapas, el segundo cuenta con el título de la carrera más prestigiosa del calendario y también con un Giro de Italia. Por eso, el debate sobre quién tiene el mejor palmarés entre ambos continúa abierto entre los aficionados colombianos.

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Richard Carapaz, segundo en la clasificación

Entre los colombianos se coló Richard Carapaz, quien aparece en la segunda posición con 512 puntos. El ecuatoriano ganó el Giro de Italia 2019 y también consiguió resultados destacados en las otras grandes vueltas.

A su palmarés se suman dos títulos de la clasificación de la montaña del Tour de Francia y una clasificación de montaña en la Vuelta a España, resultados que también fueron considerados dentro de la metodología utilizada por Prestigelisten.dk.

Colombia domina el top 10

El dominio colombiano se hace todavía más evidente al revisar los siguientes puestos. Rigoberto Urán ocupa la cuarta posición con 296 puntos, seguido por Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, quinto con 261 unidades, y Santiago Botero, sexto con 218.

El séptimo lugar es para Miguel Ángel López, con 187 puntos, mientras que Esteban Chaves aparece octavo con 179. El top 10 lo completan Fabio Enrique Parra, noveno con 124, y Daniel Felipe Martínez, décimo con 122 puntos.

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En total, ocho de los diez primeros puestos son ocupados por ciclistas colombianos, una muestra del peso que ha tenido el país en la historia del ciclismo latinoamericano según los criterios empleados para este ranking.

Los 20 mejores ciclistas latinoamericanos de la historia

La clasificación publicada por Prestigelisten.dk quedó conformada de la siguiente manera:

Nairo Quintana (Colombia) – 639 puntos Richard Carapaz (Ecuador) – 512 puntos Egan Bernal (Colombia) – 352 puntos Rigoberto Urán (Colombia) – 296 puntos Luis Alberto Herrera (Colombia) – 261 puntos Santiago Botero (Colombia) – 218 puntos Miguel Ángel López (Colombia) – 187 puntos Esteban Chaves (Colombia) – 179 puntos Fabio Enrique Parra (Colombia) – 124 puntos Daniel Felipe Martínez (Colombia) – 122 puntos Fernando Gaviria (Colombia) – 109 puntos Sergio Henao (Colombia) – 69 puntos Félix Rafael Cárdenas (Colombia) – 68 puntos Jonathan Narváez (Ecuador) – 66 puntos Sergio Higuita (Colombia) – 65 puntos Oliverio Rincón (Colombia) – 64 puntos Santiago Buitrago (Colombia) – 58 puntos José Humberto Rujano (Venezuela) – 56 puntos Carlos Betancur (Colombia) – 54 puntos Álvaro Mejía (Colombia) – 45 puntos

El listado de Prestigelisten.dk no corresponde a una clasificación oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) ni de otro organismo rector del ciclismo. Se trata de un ejercicio elaborado a partir de una metodología propia y de la sumatoria de resultados en diferentes categorías de competencias.

Aun así, sus resultados vuelven a poner sobre la mesa una de las discusiones más frecuentes entre los aficionados colombianos: ¿Nairo Quintana o Egan Bernal? Ambos tienen títulos de grandes vueltas y victorias de enorme relevancia internacional, aunque sus trayectorias presentan diferencias en cantidad, tipo y distribución de resultados. La clasificación danesa ubica a Quintana por encima de Bernal al aplicar sus criterios, mientras que el debate sobre el mejor palmarés colombiano permanece abierto.

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