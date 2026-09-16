Néstor Araujo reconoce errores en América y busca un nuevo comienzo en Portugal

Luego de su paso por Coapa, el central mexicano busca renacer en su segunda experiencia europea

Néstor Araujo admite deuda con América. | Imago7.

Néstor Araujo comenzará una nueva etapa en su carrera con el GD Chaves de la Segunda División de Portugal, club al que llega con la intención de recuperar continuidad y colaborar en la pelea por el ascenso. A los 35 años, el defensa mexicano aseguró que todavía mantiene el deseo de competir y sumar nuevos objetivos antes de pensar en el retiro.

El zaguero reconoció que los últimos años no han sido sencillos, pero destacó la importancia de mantenerse en competencia. “No ha sido fácil todo… hay días, semanas, meses complicados, incluso años”, señaló en entrevista con TUDN, al explicar que su llegada a Chaves representa una oportunidad para volver a sentirse importante dentro del campo.

Araujo también habló de su paso por el América, club en el que consiguió títulos, pero donde perdió protagonismo durante distintos periodos. El defensor aceptó que cometió errores y entendió las críticas de los aficionados, sin intentar deslindarse de lo ocurrido.

“Con justa razón se criticaba. Me pongo en su lugar y hubiera hecho los mismos corajes por el tema de un par de errores”, explicó. Pese a ello, aseguró que se marcha agradecido con la institución y destacó el respaldo que recibió por parte de Emilio Azcárraga y Santiago Baños durante su estancia en Coapa.

El mexicano reconoció que quedó con una cuenta pendiente por no haber tenido mayor participación en algunos momentos. “Sí ganamos cosas, pero a lo mejor tener más participación y ayudar al equipo. No rehuyo, hay errores, hay que aprender y darle la vuelta”, comentó sobre su balance como futbolista azulcrema.

Su nuevo destino también cuenta con presencia mexicana. En el Chaves militan Gilberto García e Ivo Vásquez, mientras que Dante Elizalde forma parte de la directiva como presidente. Para Araujo, el proyecto representa un reto diferente dentro de una liga que considera más cerrada de lo que puede percibirse desde México.

El defensa aseguró que mantiene “esa llama de poder estar en el campo de nuevo” y señaló que uno de sus principales objetivos será ayudar al Chaves a regresar a la Primera División portuguesa. Su experiencia previa en Europa incluye cuatro temporadas con el Celta de Vigo antes de volver a México para jugar con América.

Araujo también respaldó la llegada de Rafael Márquez a la dirección técnica de la selección mexicana rumbo al Mundial 2030. Consideró que el exdefensa cuenta con conocimiento del fútbol mexicano, europeo e internacional, además de asegurar que existe talento suficiente para competir en el siguiente ciclo mundialista.

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