Tour Colombia regresa en 2027 junto a la Vuelta a México: alianza para atraer equipos WorldTour

Colombia y México preparan una alianza para 2027: el Tour Colombia regresará en enero y la Vuelta a México se disputará dos semanas antes.

Tour Colombia y Vuelta a México, confirmada para 2027 | VizzorImage- AFP

El Tour Colombia volverá al calendario ciclístico en 2027. La noticia fue confirmada desde Montreal, donde se disputa el Campeonato Mundial de Ciclismo, por Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, en diálogo con Revista Mundo Ciclístico. La competencia, una de las pruebas de ruta más importantes del país, tiene prevista su realización para la última semana de enero del próximo año.

El Tour Colombia tiene fecha para su regreso

“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, confirmó Galeano durante la conversación sostenida en Canadá. De esta manera, se empieza a despejar el panorama para el regreso de una carrera que en sus anteriores ediciones consiguió reunir a importantes figuras del ciclismo internacional y a varios de los principales corredores colombianos.

El dirigente explicó que la vuelta del Tour Colombia será posible gracias al trabajo conjunto entre la empresa privada y diferentes entidades gubernamentales, que vienen adelantando las gestiones necesarias para garantizar las condiciones económicas, organizativas, deportivas y logísticas que requiere una competencia de esta magnitud.

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Además, desde la Federación Colombiana de Ciclismo trabajan para que la carrera vuelva a tener presencia dentro del calendario internacional. Según explicó Galeano, la intención es que el Tour Colombia 2027 aparezca el próximo martes en el calendario mundial de la UCI, antes de la realización del congreso anual del máximo organismo del ciclismo.

🇨🇴🚴‍♂️ ¡El Tour Colombia regresa en 2027!



Desde Montreal, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano Berdugo, oficializó el regreso del #TourColombia2027, que celebrará su quinta edición del 26 al 31 de enero pic.twitter.com/98G8gGW18K — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) September 24, 2026

Una alianza con México para atraer equipos WorldTour

El regreso del Tour Colombia no sería el único movimiento para fortalecer el ciclismo de ruta en la región. La competencia estará relacionada con la Vuelta a México, en una iniciativa conjunta entre la Federación Colombiana de Ciclismo y la Federación Mexicana de Ciclismo, presidida por Bernardo de la Garza.

De acuerdo con lo explicado por el dirigente mexicano, la Vuelta a México se disputaría dos semanas antes del Tour Colombia 2027. La intención es que ambas competencias puedan convertirse en una alternativa atractiva para los equipos internacionales al comienzo de la temporada, especialmente para las escuadras de categoría WorldTour.

La cercanía entre las dos carreras permitiría que los equipos puedan organizar de mejor manera sus desplazamientos hacia Latinoamérica, reduciendo costos logísticos y facilitando la planificación deportiva. Así, Colombia y México buscan generar un bloque de competencias que pueda despertar el interés de las principales escuadras del mundo.

Colombia busca recuperar su lugar en el calendario internacional

El regreso del Tour Colombia 2027 representa también el intento de recuperar una carrera que logró posicionarse internacionalmente desde su creación y que contó con la participación de figuras de primer nivel del pelotón mundial. Para los corredores colombianos, además, significaría volver a contar con una prueba de gran nivel disputada en territorio nacional.

La apuesta de Colombia y México va más allá de recuperar dos competencias con historia. La intención es fortalecer el ciclismo latinoamericano, facilitar la llegada de equipos internacionales y generar mayores oportunidades de competencia para los talentos de la región. Si se cumplen los planes anunciados, el Tour Colombia regresará en la última semana de enero de 2027 como una de las primeras grandes citas del calendario internacional.

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