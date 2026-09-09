Comunicaciones vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Comunicaciones vs Marquense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Marquense se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido importante para dos equipos que necesitan reaccionar después de una semana complicada. Los Cremas estrenarán oficialmente el ciclo de Roberto Montoya con la obligación de comenzar a salir de los últimos lugares, mientras que los Leones buscarán recuperarse de una dura goleada y volver a acercarse a la parte alta.

Comunicaciones suma siete puntos y ocupa el décimo lugar, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Los Cremas atraviesan un comienzo irregular y ahora depositan sus esperanzas en Roberto Montoya, quien asumió como entrenador después de la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa. El mexicano recibe un equipo golpeado que viene de una situación insólita ante Mixco: había empatado 1-1 en la cancha, pero terminó perdiendo 3-0 en la mesa después de que durante el interinato de Kevin García fueran utilizados seis futbolistas extranjeros simultáneamente, superando el máximo de cinco permitido.

Por su parte, Marquense tiene nueve puntos y se encuentra en la octava posición, con tres triunfos y cuatro derrotas. El conjunto dirigido por Manuel Naya había conseguido cambiar completamente su comienzo de campeonato al encadenar tres victorias frente a Suchitepéquez, Cobán Imperial y Guastatoya, pero esa buena racha terminó de manera contundente en la última jornada. Los Leones cayeron 4-0 como locales ante Xelajú MC y ahora intentarán recuperarse frente a un Comunicaciones que también llega necesitado de resultados.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Marquense de la jornada 8 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Marquense será el miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Marquense hoy

Ni Comunicaciones ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Manuel Naya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Diego Santis, Kevin Grijalva, Marco Domínguez, Nicolás Olivera; Jonathan Moncada, Karel Espino, Axel De la Cruz; Dewinder Bradley, Agustín Vuletich y Dairon Reyes. DT: Kevin García.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Gerard Gordillo, Arturo Ledesma, Oscar Linton; Yordin Hernández, Elio Velásquez, Carlos Santos; Luis García Bañuelos, David Grande y David Chuc. DT: Manuel Naya.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Marquense:

29 de marzo de 2026 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de febrero de 2026 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Comunicaciones 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 4 de mayo de 2025 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

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