Vuelta a España 2026, etapa 18: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 10 de septiembre

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026 será una contrarreloj de 32,5 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Conozca el recorrido.

Dónde ver la etapa 18 de la Vuelta | Claro Sports.

La Vuelta a España 2026 afronta este jueves 10 de septiembre la etapa 18, en plena tercera y última semana de competencia. La jornada será una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, con un recorrido completamente llano en el que el viento podría jugar un papel importante. La prueba se presenta como una oportunidad clave para que Primoz Roglic recorte diferencias con Enric Mas, líder de la clasificación general, de cara al tramo final de la carrera.

¿A qué hora empieza la etapa 18 de la Vuelta a España 2026?

De acuerdo con la organización de la Vuelta, la salida del primer corredor está prevista para las 14:06 horas locales (6:06 de COL y 5:06 de MEX).

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 18, hoy 10 de septiembre?

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026 será una contrarreloj individual de 32,5 kilómetros, con salida en El Puerto de Santa María y llegada en Jerez de la Frontera. El recorrido será prácticamente completamente llano, con menos de 200 metros de desnivel acumulado, y transcurrirá en buena parte paralelo a la costa gaditana. En este escenario, el viento podría convertirse en uno de los principales protagonistas de la jornada.

El trazado llevará al pelotón por localidades como El Portal, Lomopardo y Estella del Marqués, antes de afrontar el tramo final rumbo a Jerez de la Frontera.

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Una jornada que puede resultar decisiva para la clasificación general, especialmente para los escaladores que todavía mantienen aspiraciones de luchar por el podio y deberán exigirse al máximo para no perder terreno.

Altimetría de la etapa 18 de la Vuelta | La Vuelta Oficial.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, especialmente en territorio colombiano. Las señales abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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