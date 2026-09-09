Tigres cambia las estrellas por austeridad: Emiliano Gómez y sus inesperados refuerzos para el Apertura 2026

El equipo de San Nicolás de los Garza cierra su mercado de fichajes para el Apertura 2026 con el delantero uruguayo Emiliano Gómez, proveniente del Puebla

Tigres asegura a Emiliano Gómez antes del cierre de registros | Imago7

Tigres cambió reflectores por austeridad durante el mercado de fichajes del Apertura 2026. Después de años acostumbrado a contratar campeones del mundo y futbolistas de gran cartel, los felinos construyeron esta vez un mercado completamente diferente, con incorporaciones procedentes de Puebla, Necaxa y el extinto Mazatlán, además de un futbolista que llegó en calidad de préstamo.

El último movimiento confirma el cambio. Después de casi 100 días de espera y de explorar diferentes opciones en Sudamérica y Europa, Tigres recurrió a una operación de última hora para adquirir al atacante uruguayo Emiliano Gómez, quien lleva dos años jugando con Puebla en la Liga MX.

Durante el verano diferentes futbolistas extranjeros fueron relacionados con el conjunto universitario como posibles fichajes estelares. Sin embargo, cuando el reloj comenzó a marcar las últimas horas del mercado, las coordenadas terminaron apuntando hacia el Estadio Cuauhtémoc.

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Emiliano Gómez, el último refuerzo de Tigres

Emiliano Gómez se convertirá en la última incorporación extranjera de Tigres para el Apertura 2026. El atacante uruguayo de 24 años llegará procedente del Puebla después de dos temporadas en el futbol mexicano, una característica que puede facilitar su adaptación inmediata al equipo de Víctor Manuel Vucetich.

Su fichaje, sin embargo, llega acompañado por una interrogante, Gómez estuvo cerca de un mes fuera de actividad después de sufrir una herida profunda en el pie derecho que le impidió participar en los últimos tres partidos de La Franja.

La buena noticia para Tigres es que el uruguayo ya consiguió reintegrarse a los entrenamientos del Puebla e incluso estaba nuevamente contemplado para comenzar a sumar minutos durante la jornada 8 del Apertura 2026.

Ahora serán los felinos quienes tendrán que evaluar su estado físico y determinar cuándo estará listo para competir.

Tigres cerró su fichaje extranjero sobre la hora

La contratación de Gómez también llama la atención por el momento en el que se concretó, una noche antes del cierre de registros para operaciones entre clubes de la Liga MX, Tigres finalmente consiguió al atacante extranjero que llevaba buscando desde hace más de 100 días.

Durante ese periodo fueron analizadas y relacionadas diferentes alternativas procedentes de Sudamérica e incluso de la Primera División de Rusia, pero ninguna terminó convirtiéndose en refuerzo. La solución estaba mucho más cerca.

Tigres negoció con Puebla y consiguió cerrar la incorporación de Gómez prácticamente sobre la hora.

El 9 de septiembre por la noche vence el plazo para realizar movimientos de jugadores que ya participan en la Liga MX, mientras que el periodo para registrar futbolistas procedentes del extranjero se extiende hasta el 11 de septiembre.

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De fichajes estelares a un mercado de bajo perfil

El mercado de Tigres para el Apertura 2026 ha sido muy diferente al de otros años, está vez el Aeropuerto Internacional de Monterrey no tuvo las imágenes que llegaron a convertirse en una tradición alrededor del club: cientos de aficionados esperando a una figura internacional, cámaras de televisión y transmisiones en vivo siguiendo la llegada del nuevo refuerzo.

No hubo una contratación que provocara ese fenómeno: Mauro Lainez se incorporó a Tigres después de cerrar su etapa con Mazatlán tras la desaparición del club de la Primera División y Ricardo Monreal llegó desde Aguascalientes procedente del Necaxa como otra de las apuestas del equipo para renovar su plantilla.

Mientras que el defensor argentino Alan Franco se incorporó en calidad de préstamo y sin opción de compra.

Ahora Emiliano Gómez completa un mercado caracterizado más por encontrar soluciones puntuales que por perseguir nombres capaces de ganar la conversación desde el momento de su llegada.

Tigres cambió su estrategia de fichajes para el Apertura 2026

El contraste con otros mercados resulta inevitable, Tigres construyó durante la última década una reputación como uno de los clubes mexicanos capaces de competir por futbolistas reconocidos internacionalmente y realizar operaciones que parecían difíciles para la Liga MX.

El Apertura 2026 rompió con esa tendencia, en lugar de concentrar su inversión en una contratación mediática, los felinos recurrieron a futbolistas que ya conocen el campeonato mexicano y a operaciones de menor impacto alrededor del mercado.

La apuesta ahora será demostrar que perfil bajo no necesariamente significa rendimiento bajo.

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