Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 17: ¿Quién se llevó el triunfo este 9 de septiembre?

El británico del Visma-Lease a Bike se impuso en la etapa 17, disputada en Sevilla, al completar el recorrido en 4:07:15

Enric Mas se mantiene de líder en La Vuelta a España | Reuters

Matthew Brennan volvió a cruzar primero la línea de meta en La Vuelta 2026. El británico del Visma-Lease a Bike se impuso en la etapa 17, disputada en Sevilla, al completar el recorrido en 4:07:15 y sumar así su quinta victoria en la presente edición de la carrera.

Brennan protagonizó el sprint final desde la rueda de Magnus Cort y aprovechó su velocidad para imponerse en el cierre de la jornada. Con este triunfo, el corredor británico vuelve a quedarse con una etapa y amplía su registro de victorias en La Vuelta.

Así queda la clasificación de la Etapa 17 de la Vuelta a España 2026

Matthew Brennan volvió a imponerse al esprint y consiguió su quinta victoria en la Vuelta a España 2026 tras completar los 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla en 4 horas, 7 minutos y 15 segundos. El británico estuvo acompañado en el podio por Jordi Meeus y Magnus Cort, mientras Enric Mas mantuvo el liderato de la clasificación general. A continuación, presentamos los resultados de la etapa 17.

Destaca la presencia del mexicano, César Macías de Burgos Burpellet BH, quien en esta ocasión terminó en el octavo lugar de la etapa.

Nombre Equipo Tiempo 1.Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 4:07:15 2.Jordi Meeus Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 3.Magnus Cort Nielsen Uno-X Mobility m.t. 4.Alessandro Romele XDS Astana Team m.t. 5.Steffen De Schuyteneer Lotto Intermarché m.t. 6.Axel Laurance Netcompany INEOS m.t. 7.Pau Miquel Bahrain – Victorious m.t. 8.César Macías Burgos Burpellet BH m.t. 9.Hugo Hofstetter NSN Cycling Team m.t. 10.Bryan Coquard Cofidis m.t.

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

En la clasificación general, Enric Mas mantiene el primer lugar con un tiempo acumulado de 60 horas, 9 minutos y 44 segundos. Felix Gall ocupa la segunda posición a 2:06, mientras Primoz Roglic es tercero a 2:10 y Richard Carapaz se mantiene cuarto, a 4:24 del líder.

MÁS INFORMACIÓN: Así vivimos la etapa 17 de la Vuelta a España 2026

Las diferencias se pondrán a prueba este jueves 10 de septiembre en la contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, antes de las dos últimas jornadas de montaña.

Nombre Equipo Tiempo 1.Enric Mas Movistar Team 60:09:44 2.Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 2:06 3.Primoz Roglic Red Bull – BORA – hansgrohe 2:10 4.Richard Carapaz EF Education – EasyPost 4:24 5.Oscar Onley Netcompany INEOS 5:44 6.Jakob Omrzel Bahrain – Victorious 6:14 7.Mattias Skjelmose Lidl – Trek 6:49 8.Cristian Rodríguez XDS Astana Team 7:01 9.Clément Berthet Groupama – FDJ United 7:19 10.Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 8:55

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

Cada etapa de La Vuelta a España tiene un ganador, que es el ciclista que cruza primero la línea de meta. La clasificación general se determina a partir de la suma de los tiempos registrados por cada corredor a lo largo de la competencia. El menor tiempo acumulado permite al líder portar el maillot rojo.

Las diferencias en la clasificación pueden cambiar por las bonificaciones de tiempo, los cortes dentro del pelotón, las etapas de montaña y las contrarrelojes. La edición 2026 está conformada por 21 etapas y un recorrido de 3,275 kilómetros que atraviesa Mónaco, Francia, Andorra y España, con un desnivel acumulado aproximado de 58,000 metros.

Además de la clasificación general, La Vuelta contempla las clasificaciones por puntos, montaña y mejor joven. La competencia continúa este jueves 19 de septiembre con la etapa 18 dese desde el Puerto de Santa María hasta Jerez de la Frontera.

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