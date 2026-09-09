¡Matthew Brennan no tiene límite! Gana la etapa 17 de la Vuelta a España y suma su quinta victoria

Al pelotón le costó mucho trabajo cazar a la fuga y el británico se apuntó su quinto triunfo en la Vuelta a España.

Matthew Brennan, en la Vuelta a España 2026. – Jorge Guerrero, AFP.

Una planicie de 185 kilómetros. Así se podía resumir el perfil de la etapa 17 en la Vuelta a España 2026. Se trataba de un recorrido realmente extraño para hacer parte del plan de la última semana de una de las grandes competencias de ciclismo. La montaña se extrañaría más que nunca, pues, con el panorama actual del liderato de Enric Mas, el terreno llano daba muy pocas posibilidades de ataques certeros.

No obstante, sí hubo algunos hechos que se presentaron diferente a lo previsto. Saliendo desde Dos Hermanas y bajo el sol ardiente de las tierras andaluzas, se conformó prontamente una fuga aventurera con el francés Enzo Paleni y el español Sinuhé Fernández. La dupla aprovechó para rodar a más de 4:00 del grupo mayoritario y se pensaba que una sola intención futura por alcanzarla sería suficiente.

Se vio un trabajo conjunto entre el Visma y el Cofidis por poner un ritmo constante en el pelotón, asunto que estaba funcionando hasta reducir la brecha a 3:00. Cerca de la mitad del trayecto, casi llegando a Alcalá de Guadaíra, el grupo se relajó. En un parpadeo, los fugados aprovecharon para retomar una ventaja de 5:20, que era la mayor vista en toda la fracción y generando sorpresa.

El cronómetro de la distancia entre los escapados y el lote era un auténtico yoyo. Subía y bajaba sin parar, aunque el límite mínimo siempre parecía ser el de los tres minutos. Solamente fue con el paso por Mairena de Alcor, a 65 kilómetros de la meta, que el grupo volvió a tomar buena cadencia de pedaleo y bajó de los 2:30. Eso sí, no había intenciones de ataque entre los favoritos de la clasificación general individual.

Y lo dicho: el pelotón logró tener a los fugados a un minuto y medio cuando transitaba por Carmona, pero todo fue una ilusión. La conversación entre Paleni y Fernández activó una estrategia para intercalar esfuerzos que les permitió continuar en la punta. Marchando en una larguísima fila, el grupo no se organizaba y el sprint bonificado en San José de la Rinconada estaba puesto para los aventureros.

Sinuhé Fernández obtuvo seis segundos de premio y Enzo Paleni ganó cuatro, así que el siguiente objetivo era mantener la ventaja de 1:20 para el triunfo de etapa. No obstante, el español, habiendo obtenido la distinción, bajó el ritmo y el francés tuvo que seguir su propósito en solitario. La entrada a Sevilla se dio con un distanciamiento de tan solo 40 segundos.

MÁS INFORMACIÓN: Así vivimos la etapa 17 de la Vuelta a España 2026

El sueño de Paleni duró hasta que faltaron tres kilómetros para la meta, cuando el pelotón lo cazó y puso la definición a toda velocidad. Los equipos se organizaron para dejar a sus embaladores en buenas posiciones de definición. La historia se repitió y revalidó las grandes condiciones de Matthew Brennan con una fortaleza de piernas impresionantes que le dieron su quinta victoria tras poco más de cuatro horas. El mejor latinoamericano de la etapa fue el mexicano César Macías, pasando octavo y con el mismo tiempo.

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