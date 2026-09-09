Suchitepéquez vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Suchitepéquez vs Guastatoya, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez y Guastatoya se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que atraviesan realidades diferentes en el campeonato. Los Venados necesitan sumar para comenzar a salir del último lugar en su regreso a la máxima categoría, mientras que los Pecho Amarillo buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Suchitepéquez suma cuatro puntos y se encuentra en el último lugar, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas. Los Venados están teniendo un complicado regreso a la Liga Nacional y los malos resultados provocaron la salida de Héctor “Pity” Altamirano, con Manuel Castañeda tomando posteriormente el mando del equipo. El conjunto mazateco consiguió un importante impulso al derrotar 3-2 a Cobán Imperial y celebrar su primera victoria del Apertura, pero no pudo darle continuidad: en la jornada siguiente cayó 2-0 en su visita a Malacateco.

Por su parte, Guastatoya tiene 12 puntos y ocupa la quinta posición, con cuatro triunfos y tres derrotas. El equipo dirigido por Martín García se mantiene en la pelea por los primeros lugares y llega fortalecido después de vencer 1-0 a Cobán Imperial como visitante en su última presentación. Ese resultado le permitió a los Pecho Amarillo cortar una racha de dos derrotas consecutivas, luego de caer 4-2 en su visita a Mixco y 2-1 como locales frente a Marquense.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Guastatoya de la jornada 8 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Guastatoya será el miércoles 9 de septiembre a las 20:10 horas en el estadio Carlos Salazar hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Guastatoya hoy

Ni Suchitepéquez ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Castañeda y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Wilson Díaz, Mafre Icuté, César Madrid, Jorge Matul; Armando Zamorano, Marco Rivas, Esvin De León, José Corena; Andrés Lezcano y Deyner Padilla. DT: Manuel Castañeda.

Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Herberth Morales, Emanuel Yori, Christopher Ramírez; Jonathan Estrada, Marlon Sequén; Nicolás Lovato, José Almanza, Bryan Lemus; y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Guastatoya:

13 de abril de 2018 | Suchitepéquez 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 14 de febrero de 2018 | Guastatoya 1-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 15 de noviembre de 2017 | Guastatoya 4-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 10 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 7 de mayo de 2017 | Guastatoya 2-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2017

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