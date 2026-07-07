El UAE Team se reserva: Pedersen se lleva la cuarta etapa y Traeen, nuevo líder del Tour de Francia 2026

Tanto Pogacar, como Del Toro no arriesgaron de más y dejaron la victoria de etapa, así como el liderato en la fuga

La etapa 4 del Tour de Francia dejó un cambio de libreto respecto a lo vivido un día antes. Después de la exhibición del UAE Team Emirates-XRG en Les Angles, donde Isaac del Toro fue pieza clave para que Tadej Pogacar lanzara su ataque definitivo, la jornada de este martes entre Carcassonne y Foix quedó en manos de la fuga y terminó con victoria de Mads Pedersen.

El danés del Lidl-Trek se llevó una etapa marcada por el calor, el desgaste y la superioridad numérica de su equipo en el grupo delantero. Pedersen resistió los puertos, se mantuvo en la selección decisiva y aprovechó el trabajo de sus compañeros para llegar con opciones al cierre, donde impuso su potencia después de una jornada de 181.9 kilómetros con terreno accidentado y cuatro ascensos puntuables.

Para Isaac del Toro, el día tuvo un tono distinto. El mexicano venía de una actuación que lo colocó otra vez bajo los reflectores, luego de tirar con fuerza en el cierre de la etapa 3 y preparar el terreno para el triunfo de Pogacar. Esta vez, sin embargo, el UAE Team Emirates no asumió el mismo papel de persecución. Desde los primeros kilómetros quedó claro que ni el equipo de Pogacar ni el Visma | Lease a Bike metieron corredores en la escapada, una señal de que los favoritos a la general no querían gastar más de lo necesario tras el esfuerzo del lunes. El pelotón, con Del Toro y Pogacar, permitió que la fuga creciera y tomara una ventaja que terminó por definir el día.

Resultados Etapa 4 Tour de Francia 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Mads Pedersen Lidl – Trek 4:10:45 2. Quinn Simmons Lidl – Trek “ 3. Raúl García Pierna Movistar Team “ 4. Marco Frigo NSN Cycling Team “ 5. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech “ 6. Kevin Vauquelin Netcompany INEOS “ 7. Sean Quinn EF Education – EasyPost “ 8. Torstein Traeen Uno-X Mobility “ 9. Pablo Castrillo Movistar Team “ 10. Mathias Vacek Movistar Team “

La primera parte de la etapa fue una batalla por entrar en la escapada. Alex Kirsch abrió los movimientos iniciales, Mads Pedersen se sumó como perseguidor y más tarde se formó un grupo amplio de 34 corredores, sin presencia latinoamericana. La diferencia empezó a crecer antes del esprint intermedio en Quillan, donde Biniam Girmay se quedó con los puntos, seguido por Pedersen, quien ya avisaba que tenía piernas para disputar la victoria.

Con el paso de los kilómetros, la montaña comenzó a filtrar la carrera. Alex Molenaar sumó puntos en los primeros premios, Jan Tratnik y Mathias Vacek se movieron en el Col de Coudons, y más tarde Alex Kirsch logró enlazar con ellos. En el pelotón, Isaac del Toro permaneció dentro de un grupo que administró fuerzas bajo temperaturas cercanas a los 40 grados, una condición que también había sido motivo de preocupación desde la etapa previa.

El punto de quiebre llegó rumbo al Col de Montségur, último puerto puntuable del día. La fuga se rompió, se reagrupó y terminó reducida a los nombres que realmente podían pelear por la etapa. Marco Frigo pasó primero por la cima y Pablo Castrillo también apareció entre los protagonistas, pero el Lidl-Trek tenía la carrera bajo control con Pedersen, Vacek y Quinn Simmons dentro del grupo que entró a los kilómetros finales.

A 20 kilómetros de meta, el pelotón ya estaba demasiado lejos, con una diferencia cercana a los 12 minutos. Ese margen confirmó que la victoria no saldría del grupo de Pogacar, Vingegaard y Del Toro, sino de los sobrevivientes de la fuga. Para el mexicano, el objetivo pasó por llegar sin contratiempos, cuidar posición y conservar energía después del desgaste acumulado en el inicio del Tour.

El final fue de tensión constante. Raúl García Pierna intentó mover la carrera a ocho kilómetros, Vacek respondió para proteger las opciones del Lidl-Trek y el grupo delantero llegó al último kilómetro con varias cartas abiertas. Allí apareció Pedersen, respaldado por el trabajo colectivo de su equipo, para rematar una fuga que resistió desde lejos y firmar una victoria construida con estrategia.

Clasificación general

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Torstein Traeen Uno-X Mobility 13:02:46 2. Sean Quinn EF Education – EasyPost ” 3. Mathias Vacek Lidl – Trek + 3:50 4. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG + 7:53 5. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike ” 6. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech + 8:06 7. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe + 8:16 8. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG + 8:17 9. Juan Ayuso Lidl – Trek + 8:20 10. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team + 8:41

La etapa 4 no tuvo a Isaac del Toro como protagonista ofensivo, pero sí confirmó su nuevo lugar dentro del Tour: un corredor que un día puede lanzar a Pogacar hacia la victoria y al siguiente cumplir con el plan de equipo en el pelotón. Tras su trabajo en Les Angles y su presencia en el grupo principal camino a Foix, el mexicano sigue dentro de una carrera que apenas comienza y que ya lo tiene como una de las figuras a seguir para México.

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