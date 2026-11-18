Medellín recibirá la única prueba de la modalidad Gran Fondo en Colombia avalada por la UCI y clasificatoria al Súper Campeonato Mundial de Francia 2027.

Uci Gran Fondo 2025/ FOTO: Uci Gran Fondo 2025.

El circuito mundial UCI Gran Fondo World Series, avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), regresa a territorio colombiano por segunda ocasión. Tras su paso por Bogotá en 2025, la capital antioqueña será la sede oficial de esta competencia de nivel internacional, consolidando a la ciudad como un epicentro del turismo deportivo y la pasión ciclista.

El cronograma oficial abrirá sus puertas el 27 y 28 de noviembre con la feria comercial y entrega de kits en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, dando paso a la jornada principal de competencias el domingo 29 de noviembre. La carrera contará con dos distancias oficiales bajo el reglamento de la UCI: un trazado principal de 138 kilómetros (Gran Fondo) y uno promocional de 86 kilómetros (Medio Fondo), ambos diseñados para recorrer parajes emblemáticos de Medellín y el departamento de Antioquia.

Puerta de entrada al Súper Mundial de Francia 2027

Al ser la única prueba avalada por la UCI en el país, el Gran Fondo Medellín 2006 otorgará el derecho de representar a Colombia en el Súper Campeonato Mundial de Francia 2027 a los deportistas que finalicen en el 25% superior de su respectiva categoría por edad (femenina y masculina, desde los 15 años). Se proyecta que entre 200 y 250 participantes obtendrán este cupo directo.

Compromiso con el futuro: Impulso al talento juvenil

Uno de los pilares diferenciadores de la edición Medellín 2026 es el enfoque en el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones. El reglamento del evento habilita la participación de ciclistas de la categoría juvenil (entre los 15 y 18 años), permitiendo que promesas locales y equipos juveniles compartan escenario y se midan bajo estándares internacionales.

“Este año han dado unos cupos para la Selección juvenil que podrá correr de manera gratuita este evento, y a través de la Liga de Ciclismo de Antioquia, estos deportistas podrán correr el Gran Fondo UCI, recibir el kit y disfrutar esta gran fiesta”, destacó Rubén Darío Galeano Berdugo, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Asimismo, la organización confirmó que un porcentaje del recaudo de las inscripciones se destinará a la realización de la Vuelta del Futuro, cita insignia de las categorías de base en el país. Esta alianza reafirma el compromiso directo de la UCI y los organizadores locales con el fortalecimiento del semillero ciclista colombiano.

“Este es un aporte importante de nosotros como Unión Ciclística Internacional, que no sólo promovemos el ciclismo élite, de máster, mujeres y adultos, sino que estamos destinando como patrocinio directamente una parte para la Vuelta del Futuro de Colombia en 2027″ afirmó Juliano Salvadori, Director General UCI Gran Fondo World Series Colombia.

Información e inscripciones

Las inscripciones continúan disponibles para todos aquellos que deseen aceptar el reto, rodar por la tierra antioqueña y luchar por la anhelada clasificación a Francia 2027. Estas se pueden hacer en su página oficial.

El Gran Fondo UCI World Series Medellín 2026, cuenta con el apoyo institucional de la Alcaldía de Medellín e importantes aliados como la Federación Colombiana de Ciclismo, Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, GoRigoGo, Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones, Inder Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá e importantes marcas patrocinadoras y aliadas como EPM, Euromattress, 100%Huevos, Subaru, Electrolife, Hoteles Estelar, Cito Hotel, Royal Enfield, Cineprox, entre otras.

Créditos: Fedeciclismo.

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