Luego del terremoto del 10 de agosto que dejó muy afectado a Roldanillo, la Clásica El Valle reactivó su economía.

El ciclismo apoya a Roldanillo | Clásica El Valle

Más de 190 ciclistas de diferentes departamentos de Colombia participaron este fin de semana en la Clásica El Valle Renace 2026. Competencia que se realizó en Roldanillo, Valle del Cauca, con el propósito de contribuir a la reactivación económica del municipio, tras el terremoto del 10 de agosto.

El evento reunió a 92 equipos de ciclismo y convocó a cientos de personas durante dos jornadas de competencia. Además de las actividades deportivas. La iniciativa contó con acciones para apoyar a los comerciantes, emprendedores y habitantes afectados por el movimiento sísmico.

¿Cómo se desarrolló la Clásica El Valle Renace 2026 en Roldanillo?

La Clásica El Valle Renace 2026 tuvo dos jornadas de competencia, en las que participaron deportistas de 12 categorías, desde teteros hasta élite. La carrera se disputó en un circuito de velocidad de dos kilómetros que recorrió las calles de Roldanillo. Hasta el municipio llegaron 92 equipos de diferentes departamentos del país, con más de 190 ciclistas inscritos.

La realización de la competencia permitió reunir a deportistas, visitantes y habitantes del municipio alrededor del ciclismo. Todo esto con el fin de impulsar la actividad económica de la región. A través de no solamente el deporte, sino el turismo que conlleva el mismo.

Clásica El Valle Renace 2026 contribuyó a la reactivación económica de Roldanillo

Uno de los objetivos de la Clásica El Valle Renace 2026 fue contribuir a la recuperación económica de Roldanillo después del terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la Alcaldía Municipal, la llegada de deportistas y visitantes dinamizó el comercio, los restaurantes, los servicios turísticos y el sector hotelero. Este último registró una ocupación del 100 % durante el fin de semana de la competencia.

Además, los recursos recaudados por concepto de inscripciones de los ciclistas serán destinados en su totalidad a la compra de materiales de construcción para apoyar la recuperación del municipio.

Roldanillo Emprende y Cree reunió a más de 110 emprendedores

La programación también incluyó la feria Roldanillo Emprende y Cree. Un espacio en el que participaron más de 110 emprendedores afectados por el terremoto. Los comerciantes y emprendedores ofrecieron sus productos en el Coliseo de Ferias de Roldanillo. Donde recibieron a los deportistas y visitantes que llegaron al municipio para participar en las actividades del fin de semana.

De esta manera, la Clásica El Valle Renace 2026 integró la competencia de ciclismo con una iniciativa comercial orientada a generar oportunidades para los negocios locales y contribuir a la recuperación económica de la población. Un territorio que se vio gravemente damnificado tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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