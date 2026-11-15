Paul Seixas conquista Japón: derrota al campeón del mundo y hace historia en el Saitama Criterium 2026

El ciclista francés de 20 años escribió su nombre con letras de oro en la historia de la carrera junto a Pogacar, Vingegaard y Cavendish

Seixas triunfa en Saitama Criterium | Photo by Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Paul Seixas conquistó Japón y puso el cierre a su temporada 2026 con una victoria en la duodécima edición del Saitama Criterium. El ciclista francés del Decathlon CMA CGM se impuso este domingo 15 de noviembre en una carrera que reunió a figuras del pelotón internacional y que tuvo como protagonista un duelo contra el campeón mundial Brandon McNulty. A sus 20 años, el corredor europeo consiguió su primer triunfo en esta competencia y se convirtió en el primer representante de Francia en conquistarla.

Las calles de Saitama, ciudad ubicada a unos 25 kilómetros de Tokio, recibieron a miles de aficionados para presenciar una prueba organizada por Amaury Sport Organisation (ASO), responsable del Tour de Francia. El recorrido contempló 17 vueltas a un circuito urbano de aproximadamente 3.7 kilómetros, para completar 63 kilómetros de competencia. La jornada transcurrió bajo un cielo nublado y la lluvia apareció después de que los protagonistas cruzaron la línea de meta.

La definición comenzó a tomar forma durante las últimas tres vueltas, cuando Seixas, Brandon McNulty, Torstein Traeen y Oscar Onley consiguieron separarse del pelotón principal. El estadounidense del UAE Team Emirates-XRG lanzó un ataque que le permitió colocarse al frente, pero el francés respondió con una persecución que terminó por cambiar el desenlace de la carrera. Con una vuelta pendiente, Seixas encontró el momento para superar a su rival y marcharse en solitario hacia la victoria, una situación que no pudo hacer ante Isaac del Toro en Singapur.

El representante del Decathlon CMA CGM cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 37 minutos y 55 segundos, suficiente para quedarse con el primer puesto. McNulty terminó segundo, mientras que el noruego Torstein Traeen, del Uno-X Mobility, completó el podio. La celebración del francés marcó el final de una competencia en la que los asistentes pudieron observar de cerca a varios protagonistas de la temporada internacional.

Después de recibir su reconocimiento, Seixas destacó la oportunidad de competir por primera vez en territorio japonés. “Ha sido una gran victoria. Es un buen resultado en países donde nunca antes había competido y es un placer descubrirlos”, declaró el francés al término de la competencia, quien también valoró la experiencia de compartir el viaje con sus compañeros. “Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de visitar nuevos países con mis amigos. Podremos volver a casa con la cabeza llena de recuerdos”, agregó.

El triunfo representó una revancha deportiva para Seixas, quien una semana antes había terminado segundo en el Criterium de Singapur, por detrás del mexicano Isaac del Toro. Su temporada 2026 incluyó ocho victorias, la conquista del Giro de Lombardía y el cuarto lugar en la clasificación general del Tour de Francia, competencia en la que debutó con 19 años. El resultado en Saitama le permitió despedirse del calendario con otra celebración.

Seixas se une a Pogacar, Vingegaard y Cavendish en ganar el Saitama Criterium

La victoria de Paul Seixas lo incorporó a una lista de ganadores que incluye a Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Mark Cavendish, tres de los nombres que han marcado distintas etapas del ciclismo internacional. El francés tomó el relevo de Vingegaard, vencedor en 2025, mientras que Pogacar había conquistado la edición de 2023 y Cavendish se había impuesto en 2017. El británico también estuvo presente en la edición de 2026 como embajador del evento.

La competencia japonesa también tiene entre sus vencedores a Chris Froome, Peter Sagan y Alejandro Valverde. Desde su primera edición en 2013, el Saitama Criterium se ha convertido en un escaparate del ciclismo internacional en Asia, con la participación de corredores que han ganado etapas, clasificaciones y títulos en las principales pruebas del calendario. La edición de 2026 permitió incorporar a Seixas a esa historia, después de una temporada que lo colocó entre los protagonistas del pelotón.

Para el francés, la experiencia en Japón también dejó una aspiración relacionada con el Tour de Francia. “Dicen que esta es la llamada etapa 22 del Tour de Francia, pero ojalá pueda ganar una de las 21 en el futuro, sería algo muy bonito”, expresó tras bajar del podio. Sus palabras cerraron una jornada en la que la victoria en Saitama representó otro capítulo de su crecimiento deportivo y una despedida de temporada ante los aficionados japoneses.

Todos los ganadores en la historia del Saitama Criterium

Paul Seixas se convirtió en el duodécimo ganador del Saitama Criterium, una competencia que comenzó en 2013 y que no se celebró en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19. A lo largo de su historia, el evento ha tenido un vencedor diferente en cada edición.