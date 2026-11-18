El futbolista de Chivas reconoció que México debe mejorar previo a enfrentar a Estados Unidos, además aseguró que el Rebaño va por el liderato general en la Liga MX

Santiago Sandoval habla tras el pase de México | Imago7

La Selección Mexicana cumplió con el objetivo de avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League tras vencer 1-0 a Jamaica, pero el resultado no dejó satisfechos a todos sus integrantes. Santiago Sandoval, uno de los jóvenes que recibió oportunidades durante la serie, reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir y que la clasificación no puede ocultar las dificultades que enfrentó el conjunto dirigido por Rafael Márquez.

El futbolista de Chivas fue cuestionado por los medios de comunicación sobre las formas en las que México consiguió su boleto a la siguiente ronda, después de una eliminatoria que se resolvió por el criterio de gol de visitante. Aunque destacó que el equipo logró su objetivo, también dejó claro que existe conciencia sobre la necesidad de elevar el rendimiento: “Sí, a ver, no es un buen sabor de boca, pero al final se cumplió el objetivo que era ganar a como diera lugar. Entonces, por una parte nos quedamos tranquilos, pero sabemos que tenemos que trabajar de una mejor manera”.

El atacante también habló sobre las dificultades que enfrenta la Selección Mexicana para desarrollar su funcionamiento colectivo debido al tiempo limitado de preparación durante las concentraciones. Sandoval consideró que el triunfo permite reducir la presión, pero no elimina los errores que deben corregirse antes de los próximos compromisos: “Es lo que le dije, o sea, al fin de cuentas se ganó, sea como sea, sí nos faltan muchas cosas por mejorar, pero es normal, no tenemos mucho tiempo para trabajar como le hace un equipo normal. Entonces, pues nada, el equipo y el tiempo que nos toque trabajar de la mejor manera”.

El próximo desafío del Tricolor será Estados Unidos en el Final Four, rival que representa una nueva prueba para el proyecto de Rafael Márquez. Sandoval reconoció la importancia del enfrentamiento y la exigencia que supondrá para el plantel: “Sí, como sabemos nos toca Estados Unidos, una buena selección, sabemos que tenemos que trabajar aún más. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros los mexicanos”. Sobre el entrenador nacional, agregó: “Bien, es un buen entrenador que obviamente ya pasó por lo que pasó, entonces sabe mucho”.

En el plano individual, Sandoval agradeció la confianza que recibió para participar en los encuentros ante Jamaica y habló sobre el significado de portar el número nueve de México, dorsal que representó una sorpresa y una responsabilidad en su trayectoria: “Siempre agradecido con las oportunidades, ya lo he dicho. Para mí es muy importante tener minutos y que me vaya muy bien, pero para eso se trabaja y se entrena”. Respecto a la camiseta, confesó: “Sí, yo no me lo creía, por ahí creía que que se habían equivocado. Sentí bonito, la verdad, pero sí es una responsabilidad”.

Santiago Sandoval piensa en Chivas, el duelo ante Cruz Azul y la posibilidad de ser campeón

Después de cumplir con su participación en la Selección Mexicana, Santiago Sandoval deberá concentrarse nuevamente en Chivas, que enfrentará a Cruz Azul en un partido con implicaciones en la pelea por el liderato de la Liga MX. El atacante reconoció la calidad del conjunto celeste y la dificultad del compromiso: “No, va a ser un partido muy bonito, va a ser muy complicado, es un equipo que me gusta mucho, la verdad son muy buenos y pues nada, ya esperarlo con ansias”.

La posibilidad de terminar en el primer lugar de la clasificación también forma parte de los objetivos del Guadalajara, pese a que su posición no depende únicamente de sus propios resultados. Sandoval aseguró que el plantel mantiene la intención de competir por lo más alto de la tabla: “Pues no, pero Chivas quiere lo mejor. Nosotros los compañeros sabemos todo lo que queremos, es algo que no nos tiene tranquilos, pero pues vamos a pelear por eso”. Sobre la preparación de cara a la Liguilla, sostuvo: “Bien, el equipo siempre trabaja bien, siempre, todas las semanas siempre quiere algo mejor, siempre busca afinar los pequeños detalles. Entonces, vamos a entrar bien”.

Finalmente, Sandoval no mostró dudas cuando fue cuestionado sobre las posibilidades de Chivas de conquistar el campeonato, pues respondió con un contundente “Sí, sí”. El atacante también expresó su entusiasmo por reincorporarse al Guadalajara después de su experiencia con el Tricolor: “Yo con Chivas siempre estoy muy enfocado. Estoy feliz de ya estar acá, de regresar y ya quiero jugar”. De esta manera, el futbolista buscará trasladar los minutos y la experiencia obtenidos con México a la recta final del torneo, donde el Rebaño intentará competir por el título.