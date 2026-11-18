La actriz británica fue encontrada sin vida en su departamento; su amiga Madeline Smith confirmó el fallecimiento y recordó su trayectoria en el cine

Fallece la actriz Tina Simmons a los 83 años. | Claro Sports

El mundo del cine está de luto tras la muerte de Tina Simmons, actriz británica de 83 años que participó en producciones de Star Wars, James Bond y Batman. Su fallecimiento ocurrió el sábado 14 de noviembre de 2026, aunque la noticia se dio a conocer dos días después, cuando personas cercanas a la intérprete confirmaron que había sido encontrada sin vida en su departamento.

Madeline Smith, actriz y amiga de Simmons desde finales de la década de 1960, fue quien dio a conocer la noticia. A través de un mensaje en redes sociales, expresó su tristeza por la pérdida y reveló que la intérprete se encontraba sola en su domicilio cuando fue encontrada. Hasta el momento, las autoridades y personas cercanas a la actriz no han informado las causas de su fallecimiento.

Durante cerca de seis décadas, Simmons desarrolló una carrera en el cine y la televisión, con participaciones como actriz de reparto, extra y doble de cuerpo. Aunque gran parte de sus apariciones no incluyeron diálogos o créditos en pantalla, formó parte de películas que alcanzaron a distintas generaciones, entre ellas Star Wars: El retorno del Jedi (1983), Superman III (1983) y Batman: El caballero de la noche (2008).

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La noticia también provocó reacciones entre los seguidores de las franquicias en las que trabajó. The Bearded Trio, una comunidad dedicada a recordar producciones como Star Wars, compartió un homenaje a Simmons, cuya trayectoria incluyó personajes que aparecieron durante unos segundos en pantalla, pero que forman parte de la historia de estas películas.

¿Qué se sabe de la muerte de la actriz Tina Simmons?

Tina Simmons falleció el 14 de noviembre de 2026 en su residencia, según los reportes publicados por medios internacionales. Su muerte comenzó a difundirse el lunes 16 de noviembre, después de que Madeline Smith compartiera un mensaje en Facebook para informar sobre lo ocurrido.

La también actriz, quien participó en la franquicia de James Bond, recordó que conocía a Simmons desde aproximadamente 1968 y lamentó las circunstancias de su fallecimiento. Smith expresó su tristeza porque su amiga fue encontrada sola en su departamento y manifestó su deseo de que se organice una ceremonia para recordar su vida y su trayectoria profesional.

Hasta este miércoles 18 de noviembre, la causa de muerte de Tina Simmons no ha sido revelada. Tampoco existe información pública que confirme alguna enfermedad previa o las circunstancias médicas que provocaron su fallecimiento. Por esta razón, no es posible establecer qué ocurrió antes de que fuera encontrada en su domicilio.

Asimismo, no se ha anunciado una fecha para su funeral ni detalles sobre una posible ceremonia de homenaje. La información disponible se limita a los testimonios de personas cercanas a la actriz y a los mensajes de despedida difundidos por comunidades de seguidores del cine.

¿Quién era Tina Simmons, actriz de Star Wars, James Bond y Batman?

Tina Simmons fue una actriz británica que dedicó cerca de 60 años al cine y la televisión, principalmente en papeles secundarios, apariciones como extra y trabajos como doble o suplente de otras intérpretes. Su carrera la llevó a participar en producciones de Hollywood y en programas de la televisión del Reino Unido.

Una de sus apariciones más recordadas ocurrió en Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi (1983), dirigida por Richard Marquand. En la película interpretó a una técnica de la Alianza Rebelde, organización que luchaba contra el Imperio Galáctico. Aunque su personaje tuvo una participación breve, su presencia la vinculó con la saga creada por George Lucas.

Su trayectoria también incluyó trabajos en películas de James Bond, entre ellas Octopussy (1983), A View to a Kill (1985), The Living Daylights (1987), Die Another Day (2002) y No Time to Die (2021). En varias de estas producciones apareció como extra sin crédito en pantalla. También trabajó como suplente durante la filmación de El hombre de la pistola de oro (1974).

La actriz formó parte de Superman III (1983), Supergirl (1984), Superman IV: En busca de la paz (1987) y Batman: El caballero de la noche (2008). En esta última producción, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale y Heath Ledger, apareció como integrante del Departamento de Policía de Gotham City.

Su carrera también se extendió a la televisión británica. Simmons tuvo participaciones en Doctor Who, EastEnders, Coronation Street y Only Fools and Horses, además de otros programas. Estos trabajos le permitieron mantenerse vinculada con la industria del entretenimiento durante varias décadas.

La muerte de Tina Simmons cierra una trayectoria construida principalmente a través de personajes secundarios y participaciones sin crédito. Su presencia en Star Wars, James Bond y Batman forma parte de su legado cinematográfico, que ahora es recordado por seguidores de estas franquicias y por las personas que compartieron proyectos con ella.