Andrew August conquista Ještěd y toma el liderato del Tour de Chequia

El equipo de INEOS encontró recompensa a su trabajo colectivo en la primera llegada en alto, una jornada condicionada por una caída en la subida final

Andrew August gana la Etapa 2 del Tour de Chequia | Claro Sports

Andrew August convirtió la primera llegada en alto del Tour de Chequia 2026 en una demostración de fuerza y estrategia. El estadounidense de Netcompany INEOS se impuso este viernes en la segunda etapa, con meta en Ještěd, y completó su golpe con el liderato de la clasificación general. La recompensa llegó después de una jornada en la que su equipo asumió buena parte del control hasta dejarlo en posición para decidir la carrera en los metros finales.

La carrera partió de Mladá Boleslav con Ještěd señalado como el primer punto importante para los aspirantes a la clasificación general. La organización estableció un recorrido de 155.96 kilómetros y alrededor de 2,500 metros de desnivel acumulado, con una larga ascensión como desenlace. Después de una primera etapa favorable para los corredores más rápidos, la montaña apareció para comenzar a establecer diferencias entre los candidatos al título.

Los primeros kilómetros estuvieron marcados por los intentos de formar una fuga. Gil Gelders, Mattia Bais, Michal Schuran y Martin Voltr consiguieron abrir espacio respecto al pelotón, con Schuran particularmente activo en busca de los puntos de la montaña. La escapada obligó a los equipos interesados en la general a mantener el ritmo bajo vigilancia antes de llegar a la subida decisiva.

Netcompany INEOS volvió a tomar responsabilidades después de haberse quedado cerca del premio durante la jornada inaugural. Un día antes, Ben Turner había finalizado segundo detrás de Riley Sheehan en Karlovy Vary pese al trabajo de la formación británica. Esta vez, el equipo mantuvo su apuesta y preparó el terreno para Andrew August cuando la carretera comenzó a seleccionar al grupo.

La situación cambió de forma considerable durante el ascenso a Ještěd. Una caída en la zona final involucró a varios corredores y dejó entre los afectados a Mikel Landa, además de Jakub Otruba, Kamiel Bonneu y Jan Castellon. El incidente rompió el ritmo de varios ciclistas en uno de los momentos más importantes de la etapa, mientras el grupo delantero continuó camino a la cima.

INEOS no modificó su libreto. Ben Turner trabajó durante la subida y posteriormente Jack Haig y Embret Svestad-Bardseng mantuvieron la velocidad cerca del desenlace. La intención era clara: evitar nuevos movimientos y llevar a August hasta el sector donde podía explotar su aceleración. El ritmo terminó por cobrar una víctima determinante: Riley Sheehan, ganador de la primera etapa y líder hasta ese momento, perdió contacto dentro del último kilómetro.

Con Sheehan rezagado, la pelea dejó de ser únicamente por la victoria parcial. Alessandro Fancellu fue el primero en intentar resolver el día con un movimiento hacia la meta, pero August todavía tenía fuerzas. El estadounidense respondió, superó al italiano y cruzó primero en Ještěd con un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 28 segundos. Domenico Pozzovivo completó el podio en una llegada que comenzó a ordenar la clasificación entre los hombres fuertes.

El triunfo representó mucho más que levantar los brazos. August se vistió con el maillot amarillo y pasó a comandar el Tour de Chequia después de dos etapas. Fancellu quedó a seis segundos en la clasificación general, mientras Pozzovivo se situó a 11 segundos y Filippo Turconi a 17, diferencias que mantienen abierta la pelea con dos jornadas todavía por disputarse.

Resultado y posiciones de la etapa 2 del Tour de Chequia

Andrew August encabezó la clasificación de la jornada por delante de Alessandro Fancellu y Domenico Pozzovivo. Filippo Turconi y Mauri Vansevenant completaron los primeros cinco lugares, mientras Luca Covili, Mats Wenzel, Max Bock, Embret Svestad-Bardseng y Stefan De Bod terminaron dentro del top 10.

Andrew August (Netcompany INEOS) — 3:37:28 Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) Domenico Pozzovivo (Solution Tech-NIPPO-Rali) Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) Luca Covili (Bardiani CSF 7 Saber) Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) Max Bock (Red Bull-BORA-hansgrohe) Embret Svestad-Bardseng (Netcompany INEOS) Stefan De Bod (Modern Adventure Pro Cycling)

El resultado también confirmó el buen momento de August durante la temporada. La victoria en Ještěd fue su tercer triunfo del año, después de conseguir previamente victorias de etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana y en la Itzulia Basque Country. Su actuación en territorio checo añadió ahora un elemento diferente: la posibilidad de transformar una victoria parcial en un éxito dentro de la clasificación general.

El estadounidense tendrá que defender su ventaja inmediatamente. La tercera etapa llevará al pelotón hacia otro final en alto, esta vez en Dlouhé stráně, dentro de un recorrido que vuelve a colocar a los escaladores en primer plano. August saldrá con el amarillo, pero con Fancellu, Pozzovivo y el resto de los aspirantes todavía lo suficientemente cerca para mantener abierta la lucha por el Tour de Chequia.

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