Schalke 04 vs Real Madrid: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

El encuentro tendrá un componente especial para el conjunto alemán, ya que forma parte de los festejos por los 25 años de su estadio

Schalke 04 vs Real Madrid, en vivo por Claro Sports

El Real Madrid terminará sus partidos de pretemporada este domingo 16 de agosto, cuando enfrente al Schalke 04 en un amistoso que se dará inicio a las 9:00 horas, tiempo del centro de México en la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen. El encuentro tendrá un componente especial para el conjunto alemán, ya que forma parte de los festejos por los 25 años de su estadio, con capacidad para alrededor de 62 mil espectadores.

Este partidazo será la última prueba para el equipo de José Mourinho antes de comenzar LaLiga 2026-27 frente al Espanyol el 22 de agosto. El estratega portugués ya trabaja prácticamente con toda su plantilla y tendrá una de sus últimas oportunidades para evaluar a futbolistas que se incorporaron más tarde a la preparación después del Mundial 2026, en un verano marcado por cambios y nuevas incorporaciones en el conjunto blanco.

Das schönste, größte, beste Wohnzimmer der WELT! https://t.co/vV4XVtQgZc — FC Schalke 04 (@s04) August 13, 2026

Del otro lado estará un Schalke 04 que regresa a la Bundesliga después de tres temporadas en la segunda categoría, luego de conseguir el ascenso como campeón de la 2. Bundesliga. Además, el partido permitirá revivir un enfrentamiento con antecedentes importantes en la Champions League: el Real Madrid visitó este mismo escenario en los octavos de final de 2014 y 2015, con triunfos por 6-1 y 2-0, respectivamente.

Schalke 04 vs Real Madrid en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El duelo entre el Schalke 04 vs Real Madrid se disputará este domingo 16 de agosto. El partido comenzará con la transmisión a las 8:50 horas tiempo del centro de México, y el silbatazo inicial a las 9:00 horas.

¿Dónde ver el Schalke 04 vs Real Madrid en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El duelo amistoso entre el Schalke 04 y el Real Madrid se podrá seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Esta semana se vivió con mucha intensidad con los partidos amistosos previo al arranque de las principales ligas de Europa, aquí el partido que falta de esta semana.

Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas



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