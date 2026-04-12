Medellín, nueve clásicos sin poder ganarle a Nacional

Reviva la victoria 3-2 de Nacional sobre Medellín en el Atanasio Girardot y la racha de superioridad verdolaga en los clásicos paisas.

DIM pierde el clásico paisa | VizzorImage.

Nacional volvió a quedarse con el clásico antioqueño y amplió su dominio reciente sobre Independiente Medellín. Este sábado 11 de abril, el conjunto verdolaga ganó 3-2 en el Estadio Atanasio Girardot en un partido vibrante, correspondiente a la jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Con este resultado, ya son nueve clásicos consecutivos en los que el DIM no logra vencer a su rival de patio.

El encuentro enfrentaba a dos equipos con realidades distintas: Medellín llegaba al límite de sus posibilidades matemáticas y obligado a sumar para acercarse al grupo de los ocho, mientras que Nacional se mantenía sólido como líder del campeonato, con su clasificación a los cuartos de final ya asegurada.

Las emociones llegaron desde el primer minuto. Apenas al 3’, Baldomero Perlaza probó desde media distancia y el portero David Ospina dio un rebote hacia el centro, donde Daniel Cataño aprovechó para abrir el marcador y poner en ventaja al Poderoso.

Sin embargo, la reacción de Nacional fue inmediata. Al minuto 7, tras un tiro de esquina, Andrés Sarmiento apareció en el segundo palo y conectó una volea espectacular para igualar el partido, encendiendo un duelo que desde temprano prometía goles y tensión.

El ritmo frenético continuó y Nacional logró la remontada parcial al 10’. Juan Rengifo protagonizó una gran jugada individual por el centro del campo y sacó un potente zurdazo que venció la resistencia de la defensa roja para el 2-1.

Pero el partido volvió a nivelarse al 26’, nuevamente con responsabilidad de Ospina. Daniel Londoño probó desde fuera del área y el balón se le escapó al arquero por debajo del cuerpo, decretando el 2-2 en otra acción desafortunada para el guardameta verdolaga.

Cuando el empate parecía definitivo, Atlético Nacional encontró la diferencia en los minutos finales. Con mayor insistencia ofensiva y mejor lectura del cierre del partido, el equipo verdolaga logró el 3-2 definitivo, sellando una nueva victoria en el clásico paisa y reafirmando su dominio reciente.

El DIM, pese a competir de igual a igual durante gran parte del encuentro, volvió a quedarse sin premio en un duelo clave, lo que agrava su crisis en el historial reciente del derbi antioqueño.

Superioridad verdolaga en el historial reciente

Con esta victoria, Atlético Nacional no solo suma tres puntos valiosos en la tabla, sino que también extiende su hegemonía en los clásicos paisas. Independiente Medellín acumula ya nueve partidos consecutivos sin vencer a su máximo rival, una racha que refleja la superioridad verdolaga en los enfrentamientos directos más recientes.

El último triunfo del DIM en este duelo se remonta al 17 de noviembre de 2024, una fecha que cada vez queda más lejana en un historial que hoy favorece claramente a Nacional.

Últimos enfrentamientos entre Medellín y Nacional

Medellín 2-3 Nacional | 11.04.26

Medellín 0-1 Nacional | 17.12.25

Nacional 0-0 Medellín | 13.12.25

Nacional 2-1 Medellín | 04.12.25

Medellín 0-0 Nacional | 23.11.25

Nacional 5-2 Medellín | 26.10.25

Medellín 3-3 Nacional | 07.09.25

Medellín 1-1 Nacional | 04.05.25

Nacional 1-1 Medellín | 23.03.25

Medellín 1-0 Nacional | 17.11.24

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