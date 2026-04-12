Millonarios vs Santa Fe: aquí no se puede empatar

Este domingo 12 de abril a las dos de la tarde, Millonarios y Santa Fe jugarán un clásico capitalino que definirá su rumbo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Millonarios vs Santa Fe, clásico al todo o nada | Vizzor

El domingo 12 de abril se lo tomaran los dos equipos más representativos de la capital de la república. Por la decimosexta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, Millonarios hace las veces de local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para recibir a Independiente Santa Fe.

Un partido que no solo es a otro precio por ser la rivalidad más tradicional del territorio bogotano, sino porque ambos equipos no tiene margen de error si quieren ser parte de las finales del Fútbol Profesional Colombiano. Actualmente, los ‘embajadores’ son decimos de la tabla de posiciones con 21 puntos en 15 partidos jugados.

Por su parte, Independiente Santa Fe es decimotercero de la clasificación con 19 unidades en los 15 juegos disputados. Hoy en día, el octavo lugar esta siendo ocupado por Internacional de Bogotá con 22 puntos y -2 en la diferencia de gol. Esto quiere decir que de haber un ganador en el clásico capitalino podría arrebatarle esa casilla al nuevo equipo del FPC.

Millonarios y Santa Fe al todo o nada

Luego de este enfrentamiento entre equipos bogotanos, solamente quedarán tres partidos por disputarse en la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Es decir que, de no tener un vencedor en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Millonarios solo podría llegar a 30 puntos y Santa Fe solo tendría la chance de acumular 28 unidades.

Como están las cuentas y con varios partidos de la fecha número 16 del campeonato sin disputarse, el umbral para ser parte de la fase final del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano serían 28 puntos. Un puntaje al que aún empatando, pero ganando todo lo que les queda ambos equipos podrían clasificar. No obstante, esto podría cambiar con el desarrollo de la fecha.

Millonarios no ha perdido en condición de local desde la llegada de Fabián Bustos y los partidos que le restarán tras el clásico son bastante exigentes. Ante América de visitante, Tolima de local y Alianza fuera de casa. Al otro lado de la moneda, los dirigidos por Pablo Repetto recibirán al Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá y visitarán al Deportivo Pasto que ya se encuentra clasificado a la siguiente fase.

Calendario que son bastante cuesta arriba si se tiene en cuenta que ambos equipos se encuentra disputando torneo internacional y esa sería su prioridad. El clásico del domingo 12 de abril, sin duda alguna, será a otro precio y definiré el rumbo de las temporada tanto de azules como de rojos.

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