Partidos de hoy 3 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado
México y Estados Unidos protagonizan la jornada con un nuevo capítulo de su rivalidad en territorio estadounidense
La jornada de este sábado tendrá como plato principal para la afición mexicana el duelo entre México y Estados Unidos, programado a las 20:00 horas, en un nuevo capítulo de la rivalidad de Concacaf. El partido podrá seguirse por Claro Sports Premium, sin anuncios ni interrupciones, en una transmisión pensada para no perder detalle del encuentro que disputará el Tricolor en Arizona.
La actividad internacional también tendrá varios focos en la UEFA Nations League, con tres encuentros que concentran la atención: Croacia vs Inglaterra, España vs Chequia y Suiza vs Eslovenia. Los tres partidos forman parte de una jornada que puede mover posiciones y marcar el rumbo de distintas selecciones europeas en esta Fecha FIFA.
Otro de los encuentros a seguir será Argentina vs Burkina Faso, con inicio a las 18:00 horas. La Albiceleste afrontará este compromiso ya sin Lionel Messi, por lo que el partido servirá para observar nuevas variantes y nombres dentro del equipo sudamericano en esta etapa de preparación.
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Amistosos internacionales
- Estados Unidos vs México | 20:00 horas | Claro Sports Premium, Canal 5 y Azteca 7
- India vs Brasil | 08:00 horas | SKY Sports
- Rusia vs Namibia | 09:00 horas | SKY Sports
- Canadá vs Perú | 12:00 horas | SKY Sports
- Costa de Marfil vs Camerún | 13:00 horas | SKY Sports
- Túnez vs Malí | 13:00 horas | SKY Sports
- Argentina vs Burkina Faso | 18:00 horas | ViX Premium
UEFA Nations League
- Finlandia vs Albania | 07:00 horas | SKY Sports
- Bielorrusia vs San Marino | 10:00 horas | SKY Sports
- Croacia vs Inglaterra | 10:00 horas | SKY Sports
- Estonia vs Luxemburgo | 10:00 horas | SKY Sports
- Islandia vs Bulgaria | 10:00 horas | SKY Sports
- Macedonia del Norte vs Escocia | 12:45 horas | SKY Sports
- España vs Chequia | 12:45 horas | SKY Sports
- Suiza vs Eslovenia | 12:45 horas | SKY Sports ClaroSports
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Liga de Expansión MX
- Cancún FC vs Tapatío | 19:00 horas | AYM Sports
- Club Atlético Morelia vs Tlaxcala FC | 19:00 horas | AYM Sports
- Durango vs Mineros de Zacatecas | 19:00 horas | AYM Sports
- Piratas vs Alebrijes de Oaxaca | 19:00 horas | AYM Sports