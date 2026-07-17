España vs Argentina: la final del Mundial 2026 se mantiene y la FIFA no contempla un ‘Plan B’

Las condiciones climatológicas provocadas por los incendios forestales en Canadá no modifican los planes del máximo organismo de fútbol

Las condiciones climatológicas provocadas por los incendios forestales en Canadá no han modificado los planes para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Así lo mencionó Alberto Lati, quien se encuentra en Nueva York Nueva Jersey e informó que la FIFA mantiene la sede, la fecha y el horario previstos, sin contemplar por ahora una alternativa para disputar el partido.

El periodista explicó que tuvo contacto con fuentes de alto nivel dentro del organismo rector del fútbol y fue contundente respecto a la postura existente: “No hay ‘plan B’ en la FIFA. No hay un plan B en este momento ni de cambio de sede ni de cambio de fecha”, señaló sobre el encuentro programado para este domingo 19 de julio.

La principal preocupación está relacionada con las partículas nocivas que han llegado a la región procedentes de los incendios registrados en el sur y sureste de Canadá. Sin embargo, la información disponible indica que los focos de fuego comienzan a ser controlados, por lo que se espera una disminución gradual de la contaminación que se desplaza hacia Nueva York y Nueva Jersey.

Otro factor que podría ayudar es la lluvia prevista para las horas anteriores al partido. Lati explicó que existe un pronóstico de precipitaciones importantes, las cuales podrían reducir la presencia de partículas en el ambiente. Aunque durante la semana se contempló la posibilidad de tormentas eléctricas, la FIFA no ha evaluado un cambio de horario ni un traslado de la final.

Además, descartó que el Estadio Azteca u otro inmueble de Estados Unidos aparezcan como opciones emergentes. También aclaró que las indicaciones para la población son recomendaciones y no restricciones obligatorias: “En términos de los aficionados no veo que esto pueda llegar a variar en ningún sentido”, comentó desde la sede del partido que definirá al campeón del mundo.

FIFA y Gobierno de Estados Unidos se reunirán por tema ambiental

Funcionarios de la Casa Blanca tienen previsto reunirse este viernes con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para analizar los posibles riesgos para la salud derivados del humo de los incendios forestales que afecta la zona de Nueva York y Nueva Jersey. El encuentro se realizará a dos días de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Durante la reunión se revisarán las condiciones de la calidad del aire y las medidas que podrían aplicarse para proteger a jugadores, integrantes de los equipos, trabajadores y aficionados. Hasta el momento, la FIFA no contempla modificar la sede, la fecha ni el horario del partido, aunque la evolución del humo y las recomendaciones de las autoridades serán evaluadas antes de la final.

El medio tiempo de la final del Mundial 2026 durará 30 minutos

La final también tendrá una modificación en su estructura habitual, pues el descanso entre el primer y el segundo tiempo será de aproximadamente media hora. La medida permitirá la realización de un espectáculo musical inspirado en el formato utilizado por la NFL durante el Super Bowl, pese a que la Regla 7 de la IFAB establece normalmente una pausa máxima de 15 minutos.

Lati señaló que las selecciones no han expresado públicamente su inconformidad, debido a que esta decisión comenzó a plantearse desde el Mundial de Clubes anterior. No obstante, reconoció que una pausa más larga puede influir en la recuperación física y en la concentración de los futbolistas: “Lo que se rompe en 15 minutos no es lo mismo que lo que se rompe con media hora”, explicó.

Antes del partido también se realizará un espectáculo con artistas y personalidades como Tom Cruise y Post Malone. El objetivo de la FIFA es acercar la final al modelo de los grandes eventos deportivos estadounidenses. “Gianni Infantino dijo en el sorteo: ‘Yo les voy a dar 104 Super Bowls’”, recordó Lati, quien añadió que el campeón recibirá un anillo conmemorativo elaborado con oro y diamantes.

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