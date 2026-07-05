“¡Tadej Pogacar, ya eres mexicano!” El ciclista esloveno se une a la fiesta de Isaac del Toro en el Tour de Francia

Tadej Pogacar se colocó una bandera de México para celebrar la victoria de Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 de este 5 de julio

Isaac del Toro firmó una jornada histórica al imponerse en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, con llegada en el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde cruzó la meta acompañado por su compañero de equipo Tadej Pogačar. El mexicano selló así una victoria que ya queda inscrita en la historia del ciclismo nacional, en una jornada que tuvo como escenario una Barcelona vibrante este 5 de julio, con presencia notable de aficionados mexicanos que celebraron el desenlace en el corazón de Montjuïc.

El triunfo no se explicó únicamente por la potencia en los metros finales, sino también por el gesto deportivo de Tadej Pogačar, quien pese a contar con opciones reales de ganar la etapa decidió ceder el honor al ciclista mexicano. El esloveno, líder del UAE Team Emirates-XRG en la carrera, reconoció el esfuerzo de su compañero durante más de cuatro horas de exigencia extrema y le permitió levantar los brazos en una victoria que refuerza la cohesión interna del equipo.

La presencia mexicana en Barcelona añadió una capa emocional al desenlace. Tras la carrera, un grupo de aficionados reconoció la acción de Tadej Pogačar y se acercó para agradecerle su gesto, al corear su nombre para celebrar su actitud deportiva. El ciclista esloveno respondió con cercanía y compartió el momento con los seguidores que habían seguido la etapa con especial entusiasmo por la participación de Isaac del Toro.

El instante más simbólico llegó cuando un aficionado entregó una bandera de México al ciclista esloveno. Lejos de rechazarla, el corredor la tomó, se la colocó sobre la espalda y se unió a la celebración, generando una escena inusual dentro del Tour. El ambiente derivó en cánticos espontáneos en los que los seguidores mexicanos coreaban “Tadej Pogačar, ya eres mexicano”, en una de las postales más emotivas de esta edición.

En lo deportivo, Isaac del Toro completó los 169 kilómetros entre Tarragona y Montjuïc con un tiempo de 3:40:01, tras una etapa marcada por la resistencia y la estrategia colectiva. A 65 kilómetros de la meta sufrió un problema mecánico que lo obligó a cambiar de bicicleta, perdiendo cerca de dos minutos, aunque el trabajo del UAE Team Emirates-XRG permitió neutralizar el daño y mantenerlo en posición de pelea.

El desenlace se definió en la última ascensión a Montjuïc, donde los ataques de corredores como Richard Carapaz y Mattias Skjelmose fueron controlados antes del movimiento decisivo de Isaac del Toro. En el cierre, Remco Evenepoel cruzó con el mismo tiempo, mientras Jonas Vingegaard se mantuvo en el grupo principal para conservar el liderato general por escaso margen, en una etapa que confirmó el dominio del UAE y proyectó al pedalista de Ensenada omo una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial.

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