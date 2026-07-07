Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 5 Lannemezan – Pau

Isaac del Toro afronta una jornada favorable para los velocistas tras una etapa de transición en la general; consulta el horario y dónde verla en México

Horario y dónde ver la Etapa 5 del Tour de Francia | Claro Sports

La quinta etapa del Tour de Francia 2026 se disputará este miércoles 8 de julio entre Lannemezan y Pau sobre un recorrido de 158.3 kilómetros. Después de la victoria de Mads Pedersen en Foix y los cambios en la clasificación general, el pelotón afrontará una jornada con perfil favorable para los velocistas.

La etapa 4 cambió el guion respecto a la exhibición dominante del UAE Team Emirates-XRG en Les Angles del tercer día. La escapada llegó hasta la meta y el danés Mads Pedersen aprovechó la superioridad numérica del Lidl-Trek para imponerse en Foix. El grupo de los favoritos administró esfuerzos y permitió que la diferencia creciera durante gran parte de la jornada.

Ese resultado también modificó la clasificación general. El noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) asumió el liderato con un tiempo de 13:02:46, seguido por Sean Quinn a 28 segundos y Mathias Vacek a 3:50. Tadej Pogacar descendió al cuarto puesto a 7:53, Jonas Vingegaard es quinto e Isaac del Toro aparece octavo de la general, a 8:17 del nuevo líder.

Para el mexicano, la cuarta jornada representó un cambio de funciones respecto a los días anteriores. Después de asegurar su primera victoria de etapa y ser decisivo para lanzar el ataque ganador de Pogacar en Les Angles, el mexicano permaneció dentro del pelotón principal, protegió a su líder y evitó pérdidas de tiempo. Ahora buscará superar sin contratiempos una etapa diseñada para los sprinters antes del regreso de la alta montaña.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 5 de Lannemezan – Pau?

La etapa 5 del Tour de Francia 2026 se disputará este miércoles 8 de julio sobre un recorrido de 158.3 kilómetros entre Lannemezan y Pau. La salida está programada desde la región de los Pirineos y la llegada será en una larga recta de casi 500 metros, ideal para un sprint masivo.

Tour de France 2026, perfil de la etapa 5 | Tour de France

El recorrido presenta apenas 1,600 metros de desnivel acumulado, un esprint intermedio en Vic-en-Bigorre y un único puerto puntuable: la Côte de Baleix, ascenso de tercera categoría con 1.2 kilómetros al 8.8 por ciento de pendiente. La cima se encuentra a unos 25 kilómetros de la meta, distancia suficiente para que los equipos de los velocistas reorganicen la persecución.

La transmisión para México comenzará a las 05:30 horas (tiempo del centro del país) y está programada para concluir alrededor de las 10:15 horas, incluyendo la ceremonia del podio y las declaraciones de los protagonistas. Para Del Toro será una jornada enfocada en proteger a Pogacar y evitar incidentes antes de las exigentes etapas de montaña.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La etapa 5 del Tour de Francia 2026 comenzará este miércoles 8 de julio y, en México, la transmisión por ESPN y Disney+ iniciará a las 05:30 horas (tiempo del centro del país). La cobertura está programada para concluir alrededor de las 10:15 horas, una vez finalizada la ceremonia del podio y las declaraciones de los protagonistas.

En Colombia, la carrera podrá seguirse por Caracol Televisión (HD2), Caracol Sports y Canal RCN. Además, podrás seguir el minuto a minuto en vivo de la etapa 5 de Isaac del Toro con todas las incidencias, clasificación, ataques, resultados y reacciones a través de Claro Sports.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El Tour de Francia 2026 se disputa del 4 al 26 de julio con un recorrido total de 3,321.2 kilómetros, siete etapas llanas, cuatro de media montaña, ocho de alta montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual, además de dos jornadas de descanso y cinco finales en alto.

Etapa 1. Barcelona – Barcelona | 19.6 km

Etapa 2. Tarragona – Barcelona | 168.5 km

Etapa 3. Granollers – Les Angles | 195.9 km

Etapa 4. Carcassonne – Foix | 181.9 km

Etapa 5. Lannemezan – Pau | 158.3 km

Etapa 6. Pau – Gavarnie-Gèdre | 186.2 km

Etapa 7. Hagetmau – Bordeaux | 175.1 km

Etapa 8. Périgueux – Bergerac | 180.4 km

Etapa 9. Malemort – Ussel | 185.5 km

Etapa 10. Aurillac – Le Lioran | 166.6 km

Etapa 11. Vichy – Nevers | 161.3 km

Etapa 12. Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône | 179.1 km

Etapa 13. Dole – Belfort | 205.8 km

Etapa 14. Mulhouse – Le Markstein | 155.3 km

Etapa 15. Champagnole – Plateau de Solaison | 183.9 km

Etapa 16. Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains | 26.1 km (CRI)

Etapa 17. Chambéry – Voiron | 174.7 km

Etapa 18. Voiron – Orcières-Merlette | 185.2 km

Etapa 19. Gap – Alpe d’Huez | 127.9 km

Etapa 20. Le Bourg-d’Oisans – Alpe d’Huez

Etapa 21. Thoiry – París (Champs-Élysées) | 133 km

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