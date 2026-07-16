Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 15 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, este miércoles 15 de julio.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

De nuevo, el popular sorteo de Baloto da de qué hablar. Los premios acumulados, tanto del premio principal como la Revancha, van creciendo al no encontrar un ganador absoluto. En fin, a través de Claro Sports, consulte los últimos resultados.

Resultados Baloto hoy, 15 de julio de 2026

Números ganadores: 02 – 04 – 08 – 12 – 24 – 04

02 – 04 – 08 – 12 – 24 – Nuevo acumulado: $48.400 millones de pesos.

Resultados Baloto Revancha hoy, 15 de julio de 2026

Números ganadores: 10 – 22 – 27 – 30 – 35 – 16

10 – 22 – 27 – 30 – 35 – Nuevo acumulado: $8.200 millones de pesos.

Metodología de Baloto

En caso de participar, debe saber que cada línea de juego está compuesta por cinco números entre 1 y 45, sin olvidar que hay otra súperbalota entre 1 y 16. Usted debe acertar la mayor cantidad de números hasta que, en caso de coincidir exactamente con el resultado, se llevará el premio acumulado. En caso de que no caiga, irá creciendo el monto para el próximo sorteo.

¿Dónde comprar el Baloto?

Hay muchos lugares autorizados para adquirir el tiquete. Sitios como oficinas de trámites, farmacias, supermercados y tiendas de barrio están habilitados, siempre que se identifiquen con el logotipo del juego. Como si fuera poco, la compañía tiene su plataforma web para participar.

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