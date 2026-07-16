Los técnicos mexicanos que desafían el dominio argentino en los banquillos de Liga MX

Para el Apertura 2026 del fútbol mexicano, cinco técnicos aztecas le darán pelea al dominio albiceleste que ha predominado en los últimos años

Los mexicanos que van por el título del Apertura 2026 | Claro Sports

La Liga MX regresa con varios cambios en los banquillos para el Apertura 2026, torneo en el que nueve clubes tendrán un entrenador distinto al que comenzó el semestre anterior. Entre los movimientos aparece Joel Huiqui, campeón con Cruz Azul tras asumir como interino y ahora ratificado como director técnico oficial, mientras la presencia nacional aumenta de tres a cinco estrategas.

Joel Huiqui, campeón de la Liga MX con Cruz Azul

Huiqui tomó el control de Cruz Azul en la última jornada del Clausura 2026 y dirigió toda la Liguilla hasta conquistar el décimo título de Liga MX de la institución. El mexicano ganó el campeonato durante sus primeros siete encuentros como entrenador de Primera División, después de trabajar en categorías juveniles y como auxiliar, por lo que afrontará su primer torneo completo al frente de la Máquina.

Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul | Imago7

Miguel Herrera regresa al club donde comenzó como entrenador

El ‘Piojo’ Herrera dirigirá al Atlante en su retorno a la Primera División y comenzará una nueva etapa con el equipo en el que inició su trayectoria como técnico en 2002. Su palmarés incluye dos campeonatos de Liga MX con América, obtenidos en el Clausura 2013 y el Apertura 2018, además de una Copa MX, un Campeón de Campeones y la Copa Oro 2015 con la Selección Mexicana.

Herrera liderará al Atlante en su regreso a Primera División. Foto X: @Atlante

Diego Mejía llega a San Luis después de hacer historia en Canadá

Atlético de San Luis apostó por Diego Mejía, quien regresa al fútbol mexicano después de conducir al Atlético Ottawa al primer campeonato de su historia en la Canadian Premier League. El entrenador también consiguió la clasificación del conjunto canadiense a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y buscará trasladar ese proceso a un equipo que tuvo cambios en la dirección técnica durante el torneo anterior.

Diego Mejía ilusiona al Atlético San Luis | Imago7

Benjamín Mora toma el proyecto de Pachuca

Benjamín Mora será el encargado de dirigir al Pachuca después de trabajar en México, Canadá, China y Malasia. Sus principales logros llegaron con el Johor Darul Ta’zim, institución con la que conquistó nueve trofeos: cuatro campeonatos de Liga, cuatro Supercopas y una Copa, antes de regresar al fútbol mexicano para dirigir a Atlas, Querétaro y ahora a los Tuzos.

Benjamin Mora, técnico de Pachuca | Imago 7

Gerardo Espinoza tendrá una nueva oportunidad con Puebla

Gerardo Espinoza estará al frente del Puebla y volverá a la Liga MX después de su etapa con Chivas. Como entrenador fue campeón de la Liga de Expansión con Tampico Madero y Tapatío, también obtuvo el Campeón de Campeones de esa categoría y dirigió a la selección mexicana sub 23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023.

Gerardo Espinoza, estratega de Puebla | @ClubPueblaMX

¿Qué entrenadores regresan a la Liga MX para el Apertura 2026?

El torneo también contará con los regresos de Matías Almeyda con Monterrey, Guillermo Almada con América y Renato Paiva con Santos Laguna, además de Herrera, Mejía, Mora y Espinoza. Almeyda vuelve después de ocho años y tras una etapa con Chivas en la que obtuvo cinco títulos, mientras Almada retorna luego de dirigir en España. Esteban Solari fue el único de los técnicos contratados durante el receso que no estaba fuera del campeonato, pues pasó directamente de Pachuca a Pumas.

Atlas quedó fuera de ese recuento después de no alcanzar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca, a pocos días de su presentación en la primera jornada. El club informó que las conversaciones no permitieron mantener el proyecto con el argentino, por lo que el puesto quedó vacante mientras la directiva analizaba opciones como la del español Martí Cifuentes, pero días después el técnico argentino desmintió se renuncia.

Matías Almeyda regresa al fútbol mexicano | Imago7

Argentina supera a México entre los técnicos del Apertura 2026

Argentina es la nacionalidad con mayor representación entre los entrenadores confirmados, con Gabriel Milito en Chivas, Javier Gandolfi en León, Matías Almeyda en Monterrey, Esteban Solari en Pumas, Guido Pizarro en Tigres y Antonio Mohamed en Toluca. Uruguay cuenta con Guillermo Almada en América, Martín Varini en Necaxa y Sebastián Abreu con Xolos; Portugal aporta a Pedro Caixinha con FC Juárez y Renato Paiva con Santos, mientras Chile tiene a Esteban González con Querétaro.

El Apertura 2026 comenzará así con cinco técnicos mexicanos, uno menos que los seis argentinos, una diferencia reducida respecto a otros torneos en los que la presencia nacional fue menor. Huiqui, Herrera, Mejía, Mora y Espinoza representarán al entrenador mexicano, con un campeón vigente, técnicos con títulos internacionales y proyectos que buscarán mantenerse durante todo el semestre.

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