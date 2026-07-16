Resultados de las loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 15 de julio de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos de este miércoles 15 de julio.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada miércoles, se efectuaron nuevos sorteos desde Manizales, Meta y Valle, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports puede consultar todos los resultados.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4964
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 6152
- Serie: 004
- Despachado a: Manizales.
Lotería del Meta
- Sorteo: 3307
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 4730
- Serie: 094
- Despachado a: Villavicencio.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4957
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 9807
- Serie: 290
- Despachado a: Buenaventura.
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 1209 – 1
- Dorado Tarde: 6406 – 1
- Culona Día: 2385
- Culona Noche: 8483
- Astro Sol: 4754 – Tauro.
- Astro Luna: 2695 – Sagitario.
- Pijao de Oro: 7250 – 7
- Paisita Día: 7781 – 7
- Paisita Noche: 5450 – Perro.
- Chontico Día: 9668 – 6
- Chontico Noche: 7997 – 8
- Cafeterito Tarde: 8664 – 3
- Cafeterito Noche: 6750 – 3
- Sinuano Día: 1224 – 8
- Sinuano Noche: 5944 – 0
- Cash Three Día: 555
- Cash Three Noche: 759
- Play Four Día: 2396
- Play Four Noche: 0471
- Samán Día: 9401
- Caribeña Día: 4886 – 3
- Caribeña Noche: 1879 – 9
- Motilón Tarde: 8708 – 8
- Motilón Noche: 4717 – 2
- Fantástica Día: 6555 – 5
- Fantástica Noche: 3168 – 6
- Antioqueñita Día: 6875 – 9
- Antioqueñita Tarde: 7378 – 5