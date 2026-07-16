Resultados de las loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 15 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos de este miércoles 15 de julio.

Lotería del Valle
Lotería del Valle: resultados

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada miércoles, se efectuaron nuevos sorteos desde Manizales, Meta y Valle, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports puede consultar todos los resultados.

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4964
  • Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
  • Número: 6152
  • Serie: 004
  • Despachado a: Manizales.
Lotería de Manizales
Lotería de Manizales el 15 de julio

Lotería del Meta

  • Sorteo: 3307
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número: 4730
  • Serie: 094
  • Despachado a: Villavicencio.
Lotería del Meta el 15 de julio
Lotería del Meta el 15 de julio

Lotería del Valle

  • Sorteo: 4957
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 9807
  • Serie: 290
  • Despachado a: Buenaventura.
Lotería del Valle
Lotería del Valle el 15 de julio

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 1209 – 1
  • Dorado Tarde: 6406 – 1
  • Culona Día: 2385
  • Culona Noche: 8483
  • Astro Sol: 4754 – Tauro.
  • Astro Luna: 2695 – Sagitario.
  • Pijao de Oro: 7250 – 7
  • Paisita Día: 7781 – 7
  • Paisita Noche: 5450 – Perro.
  • Chontico Día: 9668 – 6
  • Chontico Noche: 7997 – 8
  • Cafeterito Tarde: 8664 – 3
  • Cafeterito Noche: 6750 – 3
  • Sinuano Día: 1224 – 8
  • Sinuano Noche: 5944 – 0
  • Cash Three Día: 555
  • Cash Three Noche: 759
  • Play Four Día: 2396
  • Play Four Noche: 0471
  • Samán Día: 9401
  • Caribeña Día: 4886 – 3
  • Caribeña Noche: 1879 – 9
  • Motilón Tarde: 8708 – 8
  • Motilón Noche: 4717 – 2
  • Fantástica Día: 6555 – 5
  • Fantástica Noche: 3168 – 6
  • Antioqueñita Día: 6875 – 9
  • Antioqueñita Tarde: 7378 – 5

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