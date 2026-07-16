Resultados de las loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 15 de julio de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos de este miércoles 15 de julio.

Lotería del Valle: resultados

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada miércoles, se efectuaron nuevos sorteos desde Manizales, Meta y Valle, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports puede consultar todos los resultados.

Lotería de Manizales

Sorteo: 4964

4964 Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

$3.000 millones de pesos. Número: 6152

6152 Serie: 004

004 Despachado a: Manizales.

Lotería de Manizales el 15 de julio

Sorteo: 3307

3307 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 4730

4730 Serie: 094

094 Despachado a: Villavicencio.

Lotería del Meta el 15 de julio

Lotería del Valle

Sorteo: 4957

4957 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 9807

9807 Serie: 290

290 Despachado a: Buenaventura.

Lotería del Valle el 15 de julio

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 1209 – 1

1209 – 1 Dorado Tarde: 6406 – 1

6406 – 1 Culona Día: 2385

2385 Culona Noche: 8483

8483 Astro Sol: 4754 – Tauro.

4754 – Tauro. Astro Luna: 2695 – Sagitario.

2695 – Sagitario. Pijao de Oro: 7250 – 7

7250 – 7 Paisita Día: 7781 – 7

7781 – 7 Paisita Noche: 5450 – Perro.

5450 – Perro. Chontico Día: 9668 – 6

9668 – 6 Chontico Noche: 7997 – 8

7997 – 8 Cafeterito Tarde: 8664 – 3

8664 – 3 Cafeterito Noche: 6750 – 3

6750 – 3 Sinuano Día: 1224 – 8

1224 – 8 Sinuano Noche: 5944 – 0

5944 – 0 Cash Three Día: 555

555 Cash Three Noche: 759

759 Play Four Día: 2396

2396 Play Four Noche: 0471

0471 Samán Día: 9401

9401 Caribeña Día: 4886 – 3

4886 – 3 Caribeña Noche: 1879 – 9

1879 – 9 Motilón Tarde: 8708 – 8

8708 – 8 Motilón Noche: 4717 – 2

4717 – 2 Fantástica Día: 6555 – 5

6555 – 5 Fantástica Noche: 3168 – 6

3168 – 6 Antioqueñita Día: 6875 – 9

6875 – 9 Antioqueñita Tarde: 7378 – 5

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