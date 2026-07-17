Día Mundial del Emoji: ¿Por qué se celebra el 17 de julio y cuáles son los más usados?

La celebración recuerda cómo estos símbolos transformaron los mensajes digitales y revela cuáles dominan las conversaciones en redes sociales

Un lenguaje visual que cada año suma nuevos símbolos | Claro Sports

Los emojis forman parte de la comunicación cotidiana en México y el resto del mundo. Aparecen en mensajes de WhatsApp, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos y campañas publicitarias para expresar emociones, destacar información o complementar frases que podrían interpretarse de distintas maneras.

Cada 17 de julio se conmemora el Día Mundial del Emoji, una celebración dedicada a reconocer la presencia de estos símbolos en la conversación digital. La edición de 2026 corresponde a la decimotercera conmemoración anual y coincide con una etapa en la que el estándar de Unicode reúne 3 mil 953 emojis, incluidas variantes de género, tonos de piel, banderas y secuencias combinadas.

¿Por qué el Día Mundial del Emoji se celebra el 17 de julio?

La fecha está relacionada directamente con el emoji de calendario, cuyo diseño muestra el 17 de julio en la mayoría de los principales sistemas operativos y plataformas. Por esa razón, el creador de Emojipedia, Jeremy Burge, eligió ese día para establecer la celebración mundial en 2014.

El origen de la fecha mostrada en el calendario se remonta a la presentación de iCal para Mac durante la Macworld Expo de 2002. Años después, la referencia fue adoptada como elemento central del Día Mundial del Emoji, cuya primera edición se llevó a cabo el 17 de julio de 2014.

El objetivo de esta conmemoración es promover el uso de los emojis y destacar su función dentro de la comunicación digital. Cada año, usuarios, empresas y plataformas participan mediante publicaciones, actividades y anuncios relacionados con nuevos diseños, mientras Emojipedia organiza los World Emoji Awards para reconocer las tendencias más representativas.

Los emojis no constituyen un idioma independiente, pero funcionan como recursos visuales que ayudan a expresar tono, intención y emociones. Una misma imagen puede cambiar de interpretación según la generación, el país, la plataforma o el contexto en el que se utilice, por lo que su significado no siempre es idéntico para todos los usuarios.

¿Cuáles son los emojis más usados en el mundo y qué significan?

De acuerdo con la clasificación de frecuencia del Consorcio Unicode, la cara con lágrimas de alegría y el corazón rojo encabezan el uso global. La medición considera la frecuencia mediana registrada en diferentes fuentes y agrupa las variantes de género y tonos de piel para evitar que aparezcan como elementos separados.

Entre los símbolos situados en los primeros niveles de uso también aparecen:

😂 Cara con lágrimas de alegría: expresa risa o una situación considerada muy divertida.

expresa risa o una situación considerada muy divertida. ❤️ Corazón rojo: representa amor, afecto, apoyo o agradecimiento.

representa amor, afecto, apoyo o agradecimiento. 😍 Cara sonriente con ojos de corazón: comunica admiración, cariño o entusiasmo.

comunica admiración, cariño o entusiasmo. 🤣 Cara rodando de risa: se utiliza ante algo extremadamente gracioso.

se utiliza ante algo extremadamente gracioso. 😊 Cara sonriente: transmite satisfacción, cordialidad o felicidad.

transmite satisfacción, cordialidad o felicidad. 🙏 Manos juntas: puede significar agradecimiento, petición, oración o saludo.

puede significar agradecimiento, petición, oración o saludo. 💕 Dos corazones: expresa afecto, cercanía o una relación sentimental.

expresa afecto, cercanía o una relación sentimental. 😭 Cara llorando intensamente: comunica tristeza, emoción o incluso una reacción exagerada de risa.

comunica tristeza, emoción o incluso una reacción exagerada de risa. 😘 Cara lanzando un beso: se relaciona con cariño, despedida o agradecimiento.

se relaciona con cariño, despedida o agradecimiento. 👍 Pulgar arriba: suele representar aprobación, acuerdo o confirmación.

El listado puede variar dependiendo de la plataforma y del tipo de contenido analizado. Por ejemplo, un estudio de millones de publicaciones gestionadas mediante Buffer durante 2025 colocó a ✨, 👉, 🔥, ✅ y 💡 entre los más utilizados por marcas y creadores, debido a que sirven para resaltar información, dirigir la atención y ordenar textos en redes sociales.

Esta diferencia muestra que las caras y los corazones predominan en las conversaciones personales, mientras que los símbolos funcionales tienen mayor presencia en publicaciones comerciales o informativas. El Día Mundial del Emoji permite observar esa evolución y cómo un conjunto de pequeñas imágenes se ha integrado a la manera de comunicarse desde teléfonos, computadoras y plataformas digitales.

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