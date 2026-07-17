¡MiLoto deja un nuevo ganador en Cartagena! Cae el premio mayor de $160 millones de pesos

Se trata de la quinta vez que cae el premio acumulado en la ‘Heroica’.

MiLoto cayó en Cartagena | Baloto oficial.

Casi que en menos de una semana, vuelve a caer el premio acumulado de MiLoto. Después de que 750 millones de pesos se partieran en dos, tanto para un ganador en Bogotá y otro en Puerto Salgar, de nuevo cae el monto mayor a otro punto del país. La fortuna cayó ahora en el norte del país.

Cartagena vuelve a ser testigo de un ganador por quinta vez. Se trata de la decimonovena ocasión que cae el premio mayor de MILoto este año. Dicho tiquete fue adquirido por la modalidad automática, vendiéndose a través de la red comercial de SuperGIROS.

Este premio fue de $160 millones de pesos. De hecho otros 31 participantes estuvieron muy cerca de dar en el clavo, por lo que reciben un monto relativamente menor. En total se entregan más de $247 millones en premios.

Resultados de MiLoto este jueves 16 de julio:

Números ganadores: 04 – 17 – 18 – 36 – 37

04 – 17 – 18 – 36 – 37 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Resultados de MiLoto el 16 de julio

El nuevo millonario, en este caso, tendrá que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, así como consultar todos los pasos para reclamar el premio a través del sitio web. Si el monto fue relativamente menor, se pueden cobrar los premios de hasta dos millones de pesos en la misma plataforma digital.

Importante recordar que usted puede conseguir su tiquete desde la propia página oficial, así como los 43 mil puntos de Su Red y SuperGiros. No olvide que también hay puntos en las principales cadenas del país.

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