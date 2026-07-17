Más allá del lugar de nacimiento: los jugadores que honran las raíces familiares en la final del Mundial

Giuliano Simeone, Nico Paz y Aymeric Laporte, futbolistas que representan naciones diferentes a las de su lugar de nacimiento

Cuando el fútbol va mucho más allá del lugar de nacimiento | REUTERS

Por: Juan Pablo Roiz

La final de la Copa del Mundo no solo enfrentará a dos de las selecciones más importantes del planeta. También reunirá a tres futbolistas cuya historia demuestra que el fútbol va mucho más allá del lugar de nacimiento.

Aunque nacieron fuera de los países que representan, Giuliano Simeone, Nico Paz y Aymeric Laporte eligieron defender los colores con los que crecieron a través de su familia y sus raíces.

Giuliano Simeone, de Roma a la Albiceleste

Giuliano Simeone nació el 18 de diciembre de 2002 en Roma, Italia, durante la etapa de Diego Simeone como futbolista en la Serie A. Gracias a su lugar de nacimiento, podía representar a Italia, pero desde las categorías juveniles optó por vestir la camiseta de Argentina, país del que es originaria su familia y con el que siempre se identificó.

Hoy es uno de los jóvenes que forman parte del proyecto de la Albiceleste.

Giuliano Simeone previo a un partido de la selección de Argentina | Reuters

Nico Paz, un español con corazón argentino

La historia de Nico Paz es similar. El mediocampista nació en Tenerife, España, el 8 de septiembre de 2004, mientras su padre, Pablo Paz —exdefensa de la selección argentina y mundialista en Francia 1998—, desarrollaba su carrera en el futbol español.

Con la posibilidad de representar a España, Paz decidió seguir el legado familiar y defender los colores de Argentina, selección con la que ha comenzado a escribir su propia historia.

Nico Paz en un entrenamiento de Argentina | Reuters

Aymeric Laporte, de Francia a España

Del lado español aparece Aymeric Laporte. El defensor nació en Agen, Francia, y durante su etapa como juvenil fue convocado por las selecciones menores francesas. Incluso llegó a ser considerado por la selección absoluta, aunque nunca disputó un partido oficial con el equipo mayor.

Esa situación le permitió cambiar de federación tras obtener la nacionalidad española en 2021. Desde entonces, Laporte se consolidó como uno de los referentes defensivos de España y fue pieza clave en los éxitos recientes de La Roja.

Aymeric Laporte nació en Francia, pero juega con España | Reuters

La identidad también se juega

En una época en la que cada vez es más común que los futbolistas crezcan lejos del país de origen de sus familias, casos como los de Giuliano Simeone, Nico Paz y Aymeric Laporte reflejan una realidad cada vez más frecuente en el fútbol internacional.

Los tres nacieron fuera de la nación que hoy representan. Sin embargo, su elección estuvo marcada por la identidad, las raíces y el sentido de pertenencia construido desde casa. Porque en el fútbol, el lugar de nacimiento puede abrir distintas puertas.

Pero muchas veces, es la historia familiar la que termina definiendo qué escudo defender.

Te puede interesar: