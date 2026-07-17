¡A un gigante europeo! El Benfica de Richard Ríos cerca de fichar a Jhon Durán

Benfica de Portugal, equipo donde milita Richard Ríos, ya habría iniciado conversaciones para fichar al delantero colombiano Jhon Durán.

Jhon Durán y Richard Ríos, posibles compañeros | Vizzor

El mercado de fichajes sigue haciendo de las suyas. Nuevamente, un futbolista colombiano se está llevando todas las miradas por un posible traspaso. En las últimas horas se ha revelado que el Jhon Durán podrían tener la posibilidad de jugar en un grande de Europa para la próxima temporada.

Para la primera parte del 2026, el artillero colombiano estuvo en las filas de Zenit de San Petersburgo de Rusia. Un nuevo equipo que le dio el voto de confianza tras la polémica salida del Fenerbahce de Turquía. Dicho esto y después de cuatro meses, nueve partidos y dos goles, Durán y el club ruso dieron por finalizado su vínculo.

Ahora bien, los derechos deportivos de Jhon Durán pertenecen a Al Nassr de Arabia Saudita. Club del cual tuvo que salir por una supuesta mala relación con la plantilla y rendimiento en cancha menor al esperado. Pues, mientras portó la camiseta del equipo de Cristiano Ronaldo jugó 18 partidos y anotó 12 goles. En ese orden de ideas, el futuro del ‘cafetero’ indicaba que tendría que volver a las filas del conjunto árabe.

Benfica le abre las puertas a Jhon Durán

Con todo y ese contexto no favorable para el delantero colombiano. El periodista especializado en transferencias y fichajes, Fabrizio Romano, reveló que el Benfica de Portugal ha iniciado conversaciones con el Al Nassr para fichar a Jhon Durán. Así mismo, ya se habría contactado con el entorno del jugador para saber sus condiciones e interés.

🚨🦅 Benfica have opened talks to sign Jhon Durán from Al Nassr, negotiations are underway.



Direct talks also took place with player’s camp over potential move. pic.twitter.com/vq6FEUwhoD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Vale la pena recordar que, en el equipo de Portugal milita el también colombiano Richard Ríos. Un jugador que desde su llegada no ha desentonado y le ha abierto la posibilidad a más colombiano de llegar al gigante portugués. El volante de la Selección Colombia ya acumula 45 partidos, ocho goles, seis asistencias y un título con la camiseta del Benfica.

Por su parte, Jhon Durán, a sus 22 años tiene un saldo de 220 partidos, 59 goles, 14 asistencias y dos títulos. Eso sí, a pesar de sus innumerables salidas en falso por declaraciones o situaciones extra futbolísticas, el goleador colombiano estaría asumiendo su reto más importante tras haber brillado en 2024 con el Aston Villa de Inglaterra.

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